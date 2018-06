Veliero sbarca migranti | presi 2 scafisti

In 56 sbarcano a Otranto a bordo di un Veliero - arrestati due scafisti ucraini - : Nuovo sbarco sulle coste salentine. Nella tarda mattinata di ieri, al largo di Santa Cesarea Terme , le unità aeronavali della Guardia di Finanza hanno localizzato un' imbarcazione sospetta . In ...

Migranti - in 56 sbarcano a Otranto a bordo di un Veliero : Migranti, in 56 sbarcano a Otranto a bordo di un veliero Migranti, in 56 sbarcano a Otranto a bordo di un veliero Continua a leggere L'articolo Migranti, in 56 sbarcano a Otranto a bordo di un veliero proviene da NewsGo.