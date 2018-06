Vela – Classi Olimpiche a Marsiglia per la finale delle World Cup Series 2018

Uomini e Donne/ Due nuove coppie pronte a Temptation Island : scottanti riVelazioni! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Due coppie pronte a partecipare a Temptation Island: Nilufar e Giordano, Virginia e Nicolò si preparano!(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 07:35:00 GMT)

Vela – XX°Gentlemen’s Cup : classifiche provvisorie dopo le tre regate disputate nella giornata di oggi : Il campionato internazionale di primavera per i monotipi più grandi che si corre nel week end sulla riva lombarda del lago di Garda ha visto disputarsi oggi tre regate Prime tre regate per la “XX°Gentlemen’s Cup”, autentico Campionato internazionale di primavera per i monotipi più grandi che si corre nel week end sulla riva lombarda del lago di Garda, prova organizzata da Circolo Vela Gargnano e dallo Yacht Club di Cortina ...

Vela - novità alle Olimpiadi! Da Parigi 2024 ci sarà il kitesurf! Il 470 sarà misto. Tra conferme e nuove classi : Grandi novità per la Vela dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Il consiglio federale del World Sailing, riunitosi in questi giorni a Londra, ha approvato il nuovo regolamento con diverse conferme, ma anche sostanziali differenze. L’introduzione più importante è quella del Kiteboarding, che farà così il suo esordio a cinque cerchi con un evento ancora da definire, che impegnerà sicuramente entrambi i sessi. L’altra novità riguarda il 470, che ...

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella tra Lorenzo e Luigi : un passo falso sVela la scelta (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella tra Lorenzo Riccardi e Luigi Matroianni: una contraddizione della tronista svela la scelta(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne / La scelta di Nicolò Brigante - quando va in onda? SVelata la data ufficiale (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: Paolo Crivellin nello stesso locale dove era presente anche l'ex corteggiatrice Marianna; scoppia il panico sul web ma lui...(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:20:00 GMT)

Il nuovo trailer di Onrush riVela le classi dei veicoli : Codemasters & Koch Media hanno pubblicato un nuovo trailer che mostra le otto classi di veicoli unici di Onrush, l'innovativo combat racer, ricco d'azione, che arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 5 Giugno 2018. Il nuovo trailer mostra l'azione incessante che ti farà rizzare i capelli e salire il cuore in gola ad ogni round. Il nuovo trailer presenta una panoramica delle caratteristiche uniche e delle abilità RUSH di ciascuna delle otto ...

Uomini e Donne/ Nicolò Brigante spiazza : l'ultimo gesto sVela la scelta (Trono Classico) : È ormai imminente la scelta di Nicolò Brigante. Seguito a vista dai fan di Uomini e Donne, curiosissimi di carpire qualche indizio sulla scelta, il tronista è stato prima avvistato in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino, poi a Milano, intento ad acquistare degli abiti femminili da "H&M", probabilmente quelli che farà indossare a Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Il tronista è ormai pronto e nell'ultima registrazione ha annunciato ...

Trono Classico Uomini e Donne - Emanuele e Claudio amici dopo Sonia? Mauti si riVela : Uomini e Donne Trono Classico: Emanuele Mauti rivela la verità sull’amicizia con Claudio D’Angelo In queste ultime ore si è sentito parlare davvero molto di Emanuele Mauti e Claudio D’Angelo. I due ex di Uomini e Donne hanno iniziato a seguirsi sui social e tutto ciò ha destato la curiosità dei fan. In molti non […] L'articolo Trono Classico Uomini e Donne, Emanuele e Claudio amici dopo Sonia? Mauti si rivela proviene da ...

Vela - Princesa Sofia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti in testa nel Nacra 17. Più indietro gli azzurri nelle altre classi : Partito quest’oggi il trofeo Princesa Sofia: a Palma di Maiorca il meglio della Vela mondiale nelle classi olimpiche si sfiderà per tutta la settimana in vista delle Medal Race di sabato 7 aprile. In otto classi sono in gara ben 47 equipaggi italiani: i migliori, al termine della prima giornata di gare sono Ruggero Tita e Caterina Banti, in testa nel Nacra 17 dopo tre prove. Sono due infatti punti netti degli azzurri, che hanno vinto due ...

Uomini e Donne / SVelata la data della prossima registrazione (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Giordano Mazzocchi torna in studio? Per ora il corteggiatore nega e il pubblico lo vuole prossimo tronista(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Uomini e Donne/ Critiche per Mariano Catanzaro : le riVelazioni di Federica dopo l'addio (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Il trono di Mariano Catanzaro continua a scatenare polemiche. Federica Pattacini, dopo l'addio, ha qualcosa da dire...(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 05:05:00 GMT)