Vela – Aperte le iscrizioni a ”Le Vele d’epoca nel Golfo”

(Di lunedì 4 giugno 2018) A La Spezia dall’8 al 10 giugno in scena la prima edizione de ”Led’epoca”: ecco tutte le direttive per iscriversi Tutto pronto presso il borgo ligure delle Grazie, nel Golfo della Spezia, per la prima edizione di “Lenel, in programma dall’8 al 10 giugno 2018. Le due regate previste, organizzate dall’Associazione Italiana, si svolgeranno tra Portovenere e il Golfo dei Poeti. Tra le barche iscritte alcuni scafi della Marina Militare e prestigiose imbarcazioni che hanno fatto la storia dello yachting. Ai vincitori verranno assegnati gli orologi Michel Herbelin – Chronos Diffusion, manifattura dell’alta orologeria francese che esordisce in qualità di sponsor nel mondo delle barche. LA MARINA MILITARE A “LENELCi saranno anche la gloriosa Artica II, prima classificata nel 1956 alla storica ...