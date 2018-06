Vasto | ragazza minorenne violentata per 2 anni da due coetanei

blogo

(Di lunedì 4 giugno 2018) Per quasi dueuna ragazzina di(Chieti) è stata costretta, sotto minaccia, ad avere rapporti sessuali. La giovane, oggi 16enne, negli scorsi giorni ha trovato il coraggio di raccontare cosa le stava accadendo ad un'amica, che l'ha convinta a rivolgersi ai carabinieri. La ragazzina da dueveniva ricattata da due ragazzi, anche loro minorenni, che erano in possesso di alcune sue foto e video osé che utilizzavano come arma di ricatto per costringere la giovane a concedersi a loro.A quanto pare tutto è iniziato alla fine dell'estate 2016, quando la vittima di questa storia, all'epoca 14enne, ha avuto una breve relazione con uno dei due aguzzini. I loro momenti di intimità sono stati immortalati a sua insaputa con un cellulare. Quei video sono presto diventati un'arma di ricatto per ottenere le prestazioni sessuali, anche con il coinvolgimento di altri minorenni.I ...