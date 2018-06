Vasto | minorenne stuprata e ricattata per 2 anni | arrestati 2 coetanei

Vasto - minorenne ridotta in schiavitù : stuprata e ricattata per due anni : Dopo oltre due anni una studentessa minorenne ha avuto il coraggio di denunciare e fare arrestare due coetanei che la costringevano ad avere rapporti sessuali con la continua minaccia di diffondere foto e video ripresi a sua insaputa. I particolari sono stati resi noti dai Carabinieri di Vasto. I due arrestati devono rispondere, tra l' altro di concorso tra loro di riduzione in schiavitù, violenza sessuale di gruppo e cessione di sostanza ...