huffingtonpost

: Vasto, minorenne ridotta in schiavitù: stuprata e ricattata per due anni - HuffPostItalia : Vasto, minorenne ridotta in schiavitù: stuprata e ricattata per due anni - RaRoby56 : RT @HuffPostItalia: Vasto, minorenne ridotta in schiavitù: stuprata e ricattata per due anni - Corriere : Vasto, minorenne stuprata e ridotta in schiavitù: arrestati due coetanei -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Dopo oltre dueuna studentessaha avuto il coraggio di denunciare e fare arrestare due coetanei che la costringevano ad avere rapporti sessuali con la continua minaccia di diffondere foto e video ripresi a sua insaputa. I particolari sono stati resi noti dai Carabinieri di. I due arrestati devono rispondere, tra l' altro di concorso tra loro di riduzione in schiavitù, violenza sessuale di gruppo e cessione di sostanza stupefacente.La ragazza, oggi sedicenne - ha riferito il maggiore Amedeo Consales in una conferenza stampa convocata alla Compagnia dei Carabinieri di- con il consiglio di un'amica, alla quale solo in parte era riuscita a raccontare del dramma che stava vivendo, si è rivolta ai carabinieri. La mamma della vittima, come emerso, era completamente all'oscuro del dramma vissuto dalla figlia.I due minorenni sono stati condotti ...