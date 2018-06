Vasto | 16enne violentata e ridotta in schiavitù per due anni | arrestati due coetanei “La

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 giugno 2018)inper due, con la minaccia di diffondere le immagini di quegli abusi ripresi a sua insaputa. È l’incubo vissuto da una studentessadi, in provincia di Chieti, che dopo quasi dueha trovato il coraggio di denunciare quello che aveva subito da due ragazzi di circa 17. I due minorenni sono statie si trovano all’istituto di Casal del Marmo di Roma, in attesa di essere interrogati dal giudice per le indagini preliminari. Sono accusati di riduzione in, violenza sessuale di gruppo e cessione aggravata di sostanze stupefacenti. In un’occasione infatti alla giovane, all’epoca 14enne, era stata data anche della cannabis per disinibirla: in quell’occasione erano state alcune foto che erano state usate come ulteriore strumento di ricatto. Tutto è partito alla fine dell’estate del 2016 quando la ...