Varese | evade da arresti domiciliari | arrestato

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 giugno 2018) Milano, 4 giu. (AdnKronos) –daglie vienedue giorni dopo in un parco davanti alla sede del commissariato della polizia. E’ accaduto a Busto Arsizio, nel varesotto, a un 40enne del posto con numerosi precedenti e sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.L’uomo si trovava dallo scorso mese di gennaio agli, scattati dopo un precedente arresto per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale e perché aveva opposto resistenza agli agenti. La mattina dello scorso 31 maggio, tuttavia, ha deciso di allontanarsi da casa senza farvi più ritorno. Sono così scattate le ricerche fino a quando, nel primo pomeriggio di sabato 2 giugno, è stato notato seduto su una panchina dei giardini pubblici di via Foscolo insieme alla sua ex compagna. Per lui sono scattate le ...