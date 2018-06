eurogamer

: Vampyr: è possibile procedere al download del gioco su PS4 #Vampyr - Eurogamer_it : Vampyr: è possibile procedere al download del gioco su PS4 #Vampyr - videogames_it : Vampyr: una volta ucciso un NPC, non sarà possibile tornare indietro -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Gli utenti PlayStation 4 possonoal preload di, riporta VG247, in modo tale da poter avviare ilallo scoccare della fatidica ora del lancio ufficiale.Mancano infatti pochissime ore al lancio del nuovodi Dontnod, avente per protagonista Dr.Jonathan Reid, come potremo facilmente immaginare trattasi di un vampiro.Se abbiamo preordinato il titolo in formato digitale potremodunque aldei file di, così da essere pronti per l'avvio allo scoccare della mezzanotte. Il peso totale dei file supera di poco i 21GB, anche se per poterlo avviare sarà sufficiente scaricarne solamente una quindicina.Read more…