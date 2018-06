Vaccini obbligatori | il ministro Grillo | Modifiche? Sono nel contratto

Chi è Giulia Grillo - il nuovo Ministro della Salute pro- Vaccini ma contro l’obbligatorietà : Giulia Grillo è il nuovo Ministro della Salute . Alle 16 di oggi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi 18 Ministri giureranno al Quirinale dando l’avvio ufficiale al 65° esecutivo della Repubblica. Quarantatre anni, nata a Catania, è laureata in medicina e chirurgia e ha conseguito il diploma di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni nel 2003. Inizia la sua attività politica Sicilia del 13-14 aprile 2008 ...

