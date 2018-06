Vaccini | la neo-ministra Grillo | “Sono nel contratto | agiremo con il governo”

Vaccini - mercenari in Iraq e il caldo che spinge il pil : le «gaffe» dei neo ministri : Trenta: «Che emozione in giuramento». Tria: «Qui nessuno vuole uscire dall’euro». Grillo: «Fondi al Servizio sanitario». Lezzi: «Il caldo torrido fa salire il Pil»

Vaccini : farli in gravidanza per proteggere i neonati : “Un neonato con la pertosse rischia di morire, uno con l’influenza puo’ aggravarsi fino a rendere necessario il ricovero, l’unico modo per proteggere i piccoli e’ vaccinare la mamma nell’ultima fase della gravidanza, in modo che trasferisca loro gli anticorpi attraverso la placenta”. Lo ha detto Paolo Bonanni, ordinario di igiene presso la facolta’ di medicina e chirurgia di Firenze, nel corso del ...