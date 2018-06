optimaitalia

: Uscita Fallout 76 a luglio 2018, sarà focalizzato sulla storia? - OptiMagazine : Uscita Fallout 76 a luglio 2018, sarà focalizzato sulla storia? - zazoomnews : Fallout 76 uscirà a luglio del 2018? Spunta la data di uscita ma poi viene rimossa - #Fallout #uscirà #luglio #2018… - swskoll : RT @GamesPaladinsIT: Fallout 76: Svelata per errore la data di uscita, e non sembra tanto lontana. -

(Di lunedì 4 giugno 2018)76 in? In rete è apparsa la presunta data di, ma poi è stata subito rimossa. Si tratta di un errore oppure è in arrivo qualche sorpresa? Per conoscere la verità bisognerà aspettare la conferenza all’E3 di Bethesda in programma per il prossimo 11 giugno alle 3:30 ore italiane. Cresce così la curiosità su76 perché potrebbe essere uno spin-off fondato su meccaniche molto particolari, come una sorta di mix traed elementi survival alla Rust.76Stando alle ultime indiscrezioni il gioco dovrebbe essere un RPG survival, ma adesso i riflettori sono puntatipresunta data di. In un primo momento il lancio era previsto nel 2019, ma un leak scovato nel database di Amazon svela che l’attesa potrebbe essere quasi finita.L'immagine condivisa in rete da MassivelyOp mostrava come Amazon avesse indicato come data di...