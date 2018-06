Uscire dall' Euro | le possibilità

Carlo Cottarelli : 'Uscire dall'euro è come giocare in serie B' : Dopo aver affermato che il governo politico sia stata la soluzione migliore, Carlo Cottarelli ospite domenica a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha continuato: ' Uscire dall'euro sarebbe come ...

Governo - Cottarelli : “Uscire dall’euro? Pericoloso - sarebbe come decidere di giocare in serie B” : Dopo aver affermato che il Governo politico sia stata la soluzione migliore, Carlo Cottarelli ospite questa sera a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha continuato: “Uscire dall’euro sarebbe come decidere di giocare in serie B. Magari vinci, ma sei in serie B. Non abbiamo vissuto bene l’esperienza dell’euro, ma uscire sarebbe molto costoso e non finiremmo nel regno di Bengodi solo perché stampiamo soldi. Se si ...

Tria : Nessuna forza politica italiana vuole Uscire dall'euro : Nessun partito politico italiano mira a lasciare l'euro. Parola del neo ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

Uscire dall'Euro significherebbe Uscire dall'Unione europea? : Nel paper sul 'Piano B' per uscire dall'Euro, redatto anche dall'economista Paolo Savona - il nome proposto al dicastero dell'Economia da Lega e M5S su cui si è arenato il tentativo di far nascere il ...