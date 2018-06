: RT @MediasetTgcom24: Pasticciere negò torta a coppia gay,Corte suprema Usa gli dà ragione #usa - AlessioPetitto : RT @MediasetTgcom24: Pasticciere negò torta a coppia gay,Corte suprema Usa gli dà ragione #usa - AndreaGavarone : RT @ansa_it: Usa: negò torta per nozze gay, Corte suprema gli dà ragione - GiostraGiacomo : Pasticciere negò torta a coppia gay,Corte suprema Usa gli dà ragione - TGCOM -

In America un pasticciere cristiano può rifiutarsi di preparare unanuziale a una coppia omosessuale. Lo ha stabilito laSuprema ribaltando una decisione della Comissione per i diritti umani del Colorado, confermata dallad'appello, secondo la quale il pasticciere avrebbe dovuto servire tutti i suoi clienti indipendentemente dal loro orientamento sessuale. Il Collegio non ha deciso sulla questione generale ma si è limitato a censurare la Comissione che si era pronunciata contro il pasticciere.(Di lunedì 4 giugno 2018)