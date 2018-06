Usa | spari vicino a traguardo maratona di San Diego | un arresto

Usa - spari in scuola dell’Indiana : inchiesta su armi del ragazzo : Usa, spari in scuola dell’Indiana: inchiesta su armi del ragazzo Usa, spari in scuola dell’Indiana: inchiesta su armi del ragazzo Continua a leggere L'articolo Usa, spari in scuola dell’Indiana: inchiesta su armi del ragazzo proviene da NewsGo.

Spari in una scuola Usa - prof ferma il killer a pallonate : L'insegnante ha colpito con una pallonata l'aggressore e poi lo ha immobilizzato. Ma si è anche preso tre pallottole

Usa : spari in scuola media dell'Indiana - un fermo

Usa - spari a cerimonia diploma : un morto : 6.50 Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in una sparatoria alla fine di una cerimonia di diploma in Georgia. I colpi sono stati sparati nel campus della Mt.Zion High School a Jonesboro,a circa 30 km a sud di Atlanta,che fungeva da parcheggio per le persone che partecipavano alla cerimonia al Clayton County Schools Performing Arts Center. Il capo della sicurezza scolastica della contea, Thomas Trawick, ha riferito che gli spari ...

Usa - spari nel campo da golf di Trump - arrestato un uomo - la polizia : «Nessuna vittima» : La polizia della Florida è intervenuta nelle prime ore di oggi in un campo da golf di proprietà del presidente americano Donald Trump in seguito ad una segnalazione di «colpi di...

Usa - spari a campo golf Trump : no vittime : 10.30 La polizia della Florida è intervenuta nelle prime ore di oggi nel campo da golf di proprietà del presidente americano Trump, in seguito alla segnalazione di "colpi di arma da fuoco". Una persona è stata arrestata presso il club Trump National Doral, vicino a Miami. Il dipartimento di polizia di Doral, riporta il quotidiano britannico 'Independent', ha reso noto che "non ci sono vittime" e che "non c'è un'ulteriore minaccia".

Usa - spari a quartier generale You Tube : 22.27 Sparatoria vicino al quartier generale di You Tube a San Bruno in California, a sud di San Francisco. La polizia ha risposto al fuoco e ha circondato il palazzo. Su Twitter raccomanda di stare lontano dalla zona. Impiegati barricati all'interno degli uffici.

GAZA-ISRAELE - SCONTRI CONFINI STRISCIA/ Video - esercito israeliano accUsa : spari dei terroristi sui soldati : STRISCIA di Gaza, SCONTRI con l'esercito Israele: Video, ultime notizie e manifestazioni contro esproprio della terra. 14 palestinesi uccisi, più di 1200 feriti e il caso della "bambina"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 23:18:00 GMT)