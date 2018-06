Usa | patteggiamento miliardario per il colosso Société Générale

Uber ha accettato un patteggiamento da 10 milioni di dollari in una caUsa per discriminazioni sul posto di lavoro : Uber, la società che offre il più popolare servizio di autonoleggio con autista al mondo, ha accettato un patteggiamento da 10 milioni di dollari in un processo seguito a una causa legale di 420 donne e persone appartenenti a minoranze, The post Uber ha accettato un patteggiamento da 10 milioni di dollari in una causa per discriminazioni sul posto di lavoro appeared first on Il Post.