Usa | in calo ordini alle fabbriche | ad aprile -0 | 8%

Usa - in calo le richieste di sussidi alla disoccupazione : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 26 maggio . I "claims" sono calati di 13.000 unità a 221 mila dalle 234 mila unità della settimana precedente . Battute ...

Usa - licenziamenti Challenger in calo a maggio : Diminuiscono i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di maggio. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 31.517 posti di ...

Usa - ancora in calo le richieste di mutui settimanali : Teleborsa, - Nella settimana terminata il 25 maggio , l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 2,9% rispetto al -2,6% riportato la settimana prima. Si ...

Mercato immobiliare : in calo a RagUsa e Sanremo : Il Mercato immobiliare registra un andamento poco positivo. E' quanto emerge dai dati diffusi a livello nazionale. calo di vendita a Ragusa e Sanremo

Usa - ad aprile netto calo di vendite case esistenti : "Il miglioramento dell'economia sta spingendo i cittadini all'acquisto di abitazioni ma le vendite sono inferiori allo scorso anno a causa della scarsa offerta e dell'aumento dei prezzi", ha ...

Usa - vendite di nuove abitazioni in calo ad aprile : Teleborsa, - Diminuiscono le vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti . Ad aprile il dato ha evidenziato un decremento dell'1,5% a 662 mila unità rispetto alle 672 mila unità riviste di marzo , ...

Usa - calorie nei menù e sulle confezioni degli alimenti : scatta l’obbligo voluto da Obama : Usa, calorie nei menù e sulle confezioni degli alimenti: scatta l’obbligo voluto da Obama Non solo ristoranti e supermercati, ma anche cinema e distributori automatici. Lo scopo è combattere l’obesità che colpisce il 37% della popolazione Continua a leggere

Calorie sulle confezioni del cibo - negli Usa è (finalmente) obbligatorio : Credits foto: Adobe Stock Un Big Mac ha 530 Calorie, ne ha 190 il latte grande di Starbucks, il panino con tacchino, mela e formaggio cheddar della catena Panera ne contiene 710. Fino alla settimana scorsa nessuna di queste catene era obbligata a esporre sulle etichette del cibo le Calorie che conteneva. Non più da oggi. Dopo una decina d’anni di attesa la Food and Drug Administration statunitense, l’agenzia che sovrintende alla sicurezza ...

Usa - deficit commerciale marzo in calo a 49 - 6 miliardi : Teleborsa, - Diminuisce, ma meno del previsto, il deficit commerciale americano di febbraio. La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 49 miliardi di dollari, in calo rispetto al ...

I future Usa anticipano un avvio in calo per Wall Street : Atteso un avvio negativo per la Borsa più grande del mondo. Dopo la chiusura poco mossa di ieri mercoledì 18 aprile, i future si mostrano in calo per tutti e tre i principali indici azionari

Usa - richieste di sussidio alla disoccupazione in lieve calo : lieve calo per le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 14 aprile. I "claims" sono scesi di mille unità a 232 mila rispetto ai 233 mila non rivisti della settimana ...