Usa | il ritorno di Melania Trump | la first lady riabbraccia la Nazione dopo 25 giorni

Lascia il cane nell’auto chiUsa e parcheggiata al sole - al ritorno lo trova morto : L'animale, un esemplare di boxer, notato da alcuni vicini di casa e dall’ex moglie dell'uomo che hanno chiamato i vigili del fuoco.Continua a leggere

Ginnastica - il ritorno in gara di Sofia BUsato : un anno dopo l’infortunio - si riprende a sognare : Dalla rottura del legamento crociato al rientro in gara: ci è volato un anno esatto. Da quel maledetto riscaldamento agli Europei di Cluj-Napoca alla seconda tappa di Serie A al Mediolanum Forum di Milano: questo il viaggio di Sofia Busato, attesa da tutti gli appassionati di Ginnastica artistica, supportata in dodici mesi difficilissimi durante i quali però non ha mai mollato e ha sempre creduto di poter tornare in pedana per togliersi delle ...

Anna Tatangelo : dopo Masterchef ritorno alla musica con “Chiedere scUsa” : “Chiedere scusa” (GGD Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Anna Tatangelo, in radio e disponibile in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming da venerdì 4 maggio. Il brano, scritto da Matteo Buzzanca e prodotto da Placido Salamone e Mattia Panzarini, segna il ritorno sulla scena musicale di Anna, a 3 anni dall’ultimo lavoro discografico (Libera, nel 2015) e anticipa il nuovo disco di inediti in uscita a settembre 2018. “Chiedere ...

Siria - Gentiloni : “Italia non neutrale - è alleata Usa. Ma contrari a escalation”. La Lega : “No al ritorno alla russofobia” : “L’Italia non è un Paese neutrale, che sceglie di volta in volta con chi schierarsi tra l’alleanza atlantica e la Russia“. E’ una scelta di campo, “la nostra scelta di campo”. E’ il passaggio principale dell’intervento del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che oggi riferisce in Parlamento sulla crisi in Siria. Parole che hanno ricevuto gli applausi dei deputati del Partito Democratico, ma ...

Una Vita Acacias 38 : il ritorno di Leonor - la confessione di SUsana Video : Bentornati con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni di #Una Vita, che riguardano la puntata 608, un vero e proprio spartiacque nella soap opera iberica. In questo episodio vedremo infatti il ritorno di Leonor ad Acacias e assisteremo alla clamorosa confessione di donna Susana. Ecco tutti i dettagli. Una Vita anticipazioni puntata 608: Leonor rientra ad Acacias 38 Tempo fa, Pablo e Leonor avevano preso la decisione sofferta di ...

Gaza - l'accUsa : 'Dietro la Marcia del Ritorno c'è stata la mano di Erdogan' : Recentemente Gaza è stata interessata da nuovi episodi di violenza che hanno visto la morte di almeno 15 manifestanti palestinesi a seguito dei raid israeliani. Tali raid israeliani sono stati effettuati come risposta al lancio di missili e alle provocazioni di alcuni militanti palestinesi partecipanti alla 'Marcia di Ritorno'. La repressione effettuata dai militari dello stato ebraico ha giustamente causato perplessità e critiche da parte dei ...

Medicina - Usa : il ritorno della pertosse non è colpa dei difetti del vaccino : Nuovo studio dell’Università del Michigan osserva il ritorno della pertosse negli Stati Uniti: si tratta di una malattia respiratoria altamente contagiosa. Per molto tempo si è sospettato un difetto nell’attuale generazioni di vaccini, tuttavia lo studio mette in evidenzia una causa multifattoriale, iniziata prima delle ultime immunizzazioni introdotte alla fine degli anni ’90. Secondo i ricercatori “la recrudescenza di ...

MALALA YOUsaFZAI TORNA IN PAKISTAN/ La visita di 4 giorni : nessun ritorno al villaggio natale - troppo pericolo : MALALA YOUSAFZAI TORNA in PAKISTAN, a casa sei anni dopo il terribile attentato: “Non riesco a crederci”. La 20enne attivista per le donne, ha rimesso piede dopo l’attacco jihadista(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 15:40:00 GMT)