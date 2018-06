UOMINI E DONNE Oggi | 4 giugno | non va in onda | i protagonisti tornano a settembre ma

UOMINI e Donne - il dating show in pausa estiva - chi delle coppie andrà a Temptation Island? : Il programma di Maria De Filippi da oggi, lunedì 4 giugno 2018, va in vacanza. Le scelte più seguite della stagione e i probabili partecipanti al reality delle coppie.

UOMINI e Donne : Gemma Galgani volta pagina dopo Marco Cappagli : Gemma Galgani parla dopo la rottura con Marco Cappagli a UeD La mattinata è iniziata all’insegna dei ricordi per Gemma Galgani. Chiuso Uomini e Donne, la 68enne di Torino è tornata alla sua vita, pronta ad affrontare un’estate da single. Il programma condotto da Maria De Filippi ha salutato il pubblico attento di Canale5 venerdì scorso. Il talk dei sentimenti Mediaset tornerà a settembre, dopo l’estate. È ancora incerto se ...

UOMINI e Donne - il mea culpa di Nilufar non è andato in onda per motivi tecnici Video : Il dating show Uomini e Donne è andato in pausa estiva [Video] da alcuni giorni, infatti lo scorso venerdì 1 giugno 2018 è andata in onda l'ultima puntata dell'edizione 217/2018. Nonostante questo, molti fan continuano a cercare notizie sui tronisti e corteggiatori. Da alcuni giorni, molti telespettatori si sono posti quest'interrogativo: per quale motivo non è stata trasmessa la confessione di Nilufar dove ammette di aver avuto una storia con ...

UOMINI e donne/ Gemma e Giorgio - estate da single? (Trono Over) : Uomini e donne oggi, 4 giugno, non va in onda e il punto interrogativo su Gemma Galgani e Giorgio Manetti rimane, cosa succederà durante l'estate ai protagonisti del trono over?(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:42:00 GMT)

UOMINI e donne/ Oggi - 4 giugno - non va in onda : quali saranno i nuovi protagonisti? (Trono Classico) : Uomini e donne finisce in panchina fino a settembre e Oggi, 4 giugno, non va in onda: quali saranno i nuovi protagonisti della prossima edizione del trono classico?(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:35:00 GMT)

“Adesso basta!”. UOMINI e Donne : Sara Affi Fella sceglie Luigi Mastroianni - ma Lorenzo Riccardi… ahia! Ed è ‘rissa’. La decisione del rifiutato scatena tutti : Sara Affi Fella, l’ex concorrente di Temptation Island approdata nello studio di ”Uomini e Donne” ha finalmente scelto. La modella di Venafro ha deciso di stare con Luigi Mastroianni e la puntata andata in onda martedì 30 maggio è stata la più seguita della stagione 2017-2018 del Trono Classico, riuscendo a tenere incollati allo schermo oltre 3 milioni e 200 mila spettatori per uno share in media del 24,53%. La puntata ...

UOMINI e Donne news - Lorenzo ci riprova con Sara : la reazione di Luigi : news Uomini e Donne: Lorenzo lascia like a Sara, arriva la reazione di Luigi Sara ha scelto Luigi ma Lorenzo non sembra rassegnato. Negli ultimi giorni l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha cominciato a lasciare dei like al profilo Instagram dell’ex tronista. Un gesto che ha stupito davvero tutti e che, a quanto pare, […] L'articolo Uomini e Donne news, Lorenzo ci riprova con Sara: la reazione di Luigi proviene da Gossip e Tv.

“Il difetto di Velentina…”. UOMINI e Donne - Mariano Catanzaro spiffera tutto : viene fuori il segreto della sua fidanzata : Uomini e Donne, prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati. Lui poco tempo fa aveva espresso tutta la sua felicità suo social con questo messaggio: ““Grazie a questa opportunità, ho avuto l’occasione di conoscere una persona fantastica, capace di smuovermi dei sentimenti che pensavo ormai svaniti… So che in molti non credono in me, ma ad oggi sono felice, sereno, sicuro di quello che provo e ...

Gossip UOMINI e Donne : 'scaramucce' a distanza tra Luigi e Lorenzo? Video : La scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne, continua a far discutere: nonostante la ragazza abbia deciso di fidanzarsi con Luigi Mastroianni [Video], il ''rifiutato'' Lorenzo Riccardi non smette di apprezzarla sui social network. A queste presunte provocazioni dell'ex corteggiatore pugliese, sembra aver risposto il neo compagno della tronista su Instagram. Scopriamo insieme cosa è successo di tanto interessante tra i due ex ''rivali'' da ...

UOMINI E DONNE/ Gemma furiosa con una haters : "Si vergogni! Lo dico con tutta la forza che ho" (Trono Over) : UOMINI e DONNE: Giorgio Manetti e Anna Tedesco avvistati insieme dopo la fine della stagione del trono over. Storia in corso tra il cavaliere e la dama?(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 15:39:00 GMT)

UOMINI e Donne/ Paolo Crivellin e Angela Caloisi già in crisi? L'ex tronista smentisce - foto (Trono Classico) : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi torna sui social scrivendo un dolce messaggio: L'ex corteggiatore sarà il tronista della prossima stagione del trono classico?(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 15:11:00 GMT)