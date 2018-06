Uno spostamento verso Putin

huffingtonpost

(Di lunedì 4 giugno 2018) Questo governo presenta grandi problemi sia per ciò che riguarda la politica estera e della difesa sia per ciò che riguarda la politica economica sia per ciò che riguarda il nodo dell'immigrazione. Oggi concentriamo la nostra attenzione sulla politica estera e della difesa.Prescindiamo qui sia da quello che ha detto Soros a proposito dei possibili finanziamenti dialla Lega sia anche dell'analisi fatta dall'Espresso sul sistema finanziario leghista: non disponendo di una sorta di agenzia Pinkerton ci limitiamo a registrare quello che leggiamo e anche di prendere atto delle smentite, ma non siamo in grado di andare oltre, facciamo i conti però con quello che è emerso dal problema politico.A suo tempo Salvini ha stabilito una sorta di patto di consultazione con Russia Unita, il partito di, e più volte ha manifestato la sua ...