Unicredit-Société Générale | gli ostacoli che per ora frenano la fusione

Unicredit - rispunta l'ipotesi di fusione con Société Générale : A rendere inoltre più complesso lo scenario si inserisce la recente volatilità politica italiana e quindi l'arrivo di un governo Lega-M5S, che ha creato innanzitutto un tema di valorizzazioni: nelle ...

Unicredit e Societe Generale corrono in Borsa dopo indiscrezioni su fusione : TeleBorsa, - Apertura con segno più per i titoli Unicredit e Societe Generale. Le voci di una fusione tra i due colossi bancari, rimbalzate nel fine settimana, portano a sostenuti ritmi di scambio per ...

Unicredit e Societe Generale corrono in Borsa dopo indiscrezioni su fusione : Apertura con segno più per i titoli Unicredit e Societe Generale . Le voci di una fusione tra i due colossi bancari , rimbalzate nel fine settimana, portano a sostenuti ritmi di scambio per i titoli ...

Unicredit - il Financial Times rilancia il flirt con Société Générale e il titolo vola in Borsa : Neanche il tempo di far partire il governo che tornano i rumor su una fuga in Francia di Unicredit. A rispolverare il vecchio ma sempre attuale flirt tra la banca italiana e SocGen, alimentato anche dal fatto che l’ad dell’istituto milanese, Jean-Pierre Mustier è stato un alto dirigente del gruppo transalpino, è il Financial Times. Secondo il quotidiano della City sono mesi che il manager francese starebbe valutando l’ipotesi. Le ...

Unicredit - spunta l'ipotesi di nozze con Societe Generale. Balzo dei titoli : Una maxi fusione tra Unicredit e la francese Societe Generale per creare un colosso bancario attivo in Europa. Sarebbe questa l'ipotesi al vaglio dell'amministratore delegato di Unicredit, Jean-Pierre ...

Unicredit a nozze con Societe Generale? : Teleborsa, - Una maxi fusione tra Unicredit e Societe Generale per creare un colosso bancario attivo in Europa. Sarebbe questa l'ipotesi al vaglio dell'Amministratore Delegato di Unicredit, Jean-...

Unicredit a nozze con Societe Generale? : Una maxi fusione tra Unicredit e Societe Generale per creare un colosso bancario attivo in Europa. Sarebbe questa l'ipotesi al vaglio dell'Amministratore Delegato di Unicredit, Jean-Pierre Mustier , ...

Unicredit vuole fondersi con Société Générale - scrive il Financial Times : Secondo il Financial Times, i dirigenti della banca italiana Unicredit vorrebbero fondere la loro società con la banca francese Société Générale. Jean-Pierre Mustier, l’amministratore delegato francese di Unicredit che in passato ha lavorato per Société Générale, starebbe pensando a questa mossa The post Unicredit vuole fondersi con Société Générale, scrive il Financial Times appeared first on Il Post.