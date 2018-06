Unicredit-Soc Gen | prima partita bancaria per Lega e Cinque Stelle?

Rumor Unicredit-SocGen : Kepler Chevreux eccezione tra broker. Analisti caldeggiano fusione : In merito alle speculazioni su una fusione tra UniCredit e Socgen, gli Analisti di Kepler Chevreux si confermano tra le poche eccezioni nel mondo dei broker a caldeggiare uno scenario del genere , che è stato smentito tra l'altro dalla banca francese, .

Unicredit-Société Générale - gli ostacoli che (per ora) frenano la fusione : Unicredit punta a una fusione con i francesi di Société Générale in un orizzonte di 12-18 mesi. A questa indiscrezione del Financial Times le due banche hanno opposto un no comment...

Unicredit - rispunta l'ipotesi di fusione con Société Générale : A rendere inoltre più complesso lo scenario si inserisce la recente volatilità politica italiana e quindi l'arrivo di un governo Lega-M5S, che ha creato innanzitutto un tema di valorizzazioni: nelle ...

Unicredit/ Fusione con SocGen rilanciata dal Financial Times : Torna in auge l’ipotesi di una Fusione tra UNICREDIT e Societe Generale. A parlarne è il Financial Times. Già in passato i nomi delle due banche erano stati accostati(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 11:36:00 GMT)

Unicredit e Societe Generale corrono in Borsa dopo indiscrezioni su fusione : TeleBorsa, - Apertura con segno più per i titoli Unicredit e Societe Generale. Le voci di una fusione tra i due colossi bancari, rimbalzate nel fine settimana, portano a sostenuti ritmi di scambio per ...

Borsa italiana positiva e spread in calo - focus su Unicredit/SocGen. FTSE MIB +0 - 64% : FT aggiunge però che l'evoluzione della situazione politica in Italia potrebbe determinare un allungamento a circa 18 mesi della tempistica ipotizzata per l'operazione, il che sarebbe peraltro ...

Unicredit - il Financial Times rilancia il flirt con Société Générale e il titolo vola in Borsa : Neanche il tempo di far partire il governo che tornano i rumor su una fuga in Francia di Unicredit. A rispolverare il vecchio ma sempre attuale flirt tra la banca italiana e SocGen, alimentato anche dal fatto che l’ad dell’istituto milanese, Jean-Pierre Mustier è stato un alto dirigente del gruppo transalpino, è il Financial Times. Secondo il quotidiano della City sono mesi che il manager francese starebbe valutando l’ipotesi. Le ...

Unicredit - spunta l'ipotesi di nozze con Societe Generale. Balzo dei titoli : Una maxi fusione tra Unicredit e la francese Societe Generale per creare un colosso bancario attivo in Europa. Sarebbe questa l'ipotesi al vaglio dell'amministratore delegato di Unicredit, Jean-Pierre ...

Ft annuncia : Unicredit e Socgen verso le nozze :