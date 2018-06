Una torta per festeggiare la libertà

Pasticciere negò la torta nuziale a Una coppia gay. La Corte Suprema gli dà ragione : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato ragione a Jack Phillips, un Pasticciere del Colorado che nel 2012 si rifiutò “per motivi religiosi” di preparare una torta per un matrimonio tra due uomini. La Corte ha annullato il precedente pronunciamento della Commissione per i diritti civili del Colorado, a cui la coppia gay si era rivolta.Continua a leggere

Cristiani indignati in tutto il mondo : ministro della cultura mangia Una torta che rappresenta Cristo - VIDEO : ministro della cultura mangia una torta che rappresenta Gesù Il ministro della cultura della Città di Buenos Aires, Enrique Avogadro , ha indignati i Cristiani argentini e quelli di tutto il mondo. L'uomo, come potete vedere nel VIDEO in calce, mangia un pezzo di una torta che rappresenta il corpo di Cristo dopo la sua crocifissione. La torta è stata esposta alla " Feria de Arte ...

La ricetta della Garden Cake : Una torta da migliaia di like : Una mattina di primavera, Mimi Thorisson ha trovato il giardino in fiore e ha pensato di fare una Garden Cake con quello che vi cresceva: foglie, fiori e frutti rossi. Cotta e postata, e da lì una valanga di like. Nasceva così Manger, il blog di Mimi, di professione cuoca, giornalista, conduttrice tv, scrittrice, madre di famiglia. Avrà una squadra di aiutanti, penserete. No, fa tutto lei con le sue forze, ed è sempre gentile, paziente e ...

Amici - Al Bano compie 75 anni : per regalo Una torta gigante : Impegnato ad Amici con la sua Romina Power , ha rischiato di non poter festeggiare il compleanno. Oggi, 20 maggio 2018, Al Bano compie 75 anni e, per l'occasione, una volta scattata la mezzanotte, ...

Bonucci - polemica su foto del figlio : "Potevi comprargli almeno Una torta" : Leonardo Bonucci dopo aver raccolto gli insulti e le maledizioni della juventini - a seguito del suo traferimento al Milan - torna al centro della polemica sui social. IL motivo? Una foto pubblicata ...

Crostata ai lamponi - Cheese cake o Venere nera? Una torta per ogni mamma : Cosa si regala alla mamma il giorno della sua festa? Probabilmente, per molte madri esauste dalla quotidiana pratica multitasking, il dono più gradito sarebbe un po’ di tranquillità. Però anche ricevere un dolce dedicato a lei può essere una sorpresa molto piacevole, soprattutto se rispecchia la sua personaltà e i suoi gusti. Insomma, la festa della mamma deve essere una giornata dolce e rosa. Dolce e rosa è anche la nuova pasticceria ...

Formaggi - Una 'torta' da 20 milioni : Una presenza di bovini che contribuisce non solo all'economia ma anche alla preservazione del paesaggio, mantenendo in ordine pascoli e prati e diventando anche un elemento importante per l'immagine ...

Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini Una torta da Oscar : torta dorata con quattro statuine dell'Oscar per il 76esimo compleanno, in pieno stile hollywoodiano, di Vittorio Cecchi Gori. Magistrati, professori, avvocati, manager e tanti amici del mondo dello show-business non sono mancati all'appuntamento per brindare al produttore, anche dopo i recenti avvenimenti che hanno messo a dura prova la sua salute. Ma gli obiettivi sono puntati su ...

Lazio - Inzaghi : 'Salisburgo Una serata storta. Siamo ripartiti grazie ai tifosi' : Il Teatro Ghione di Roma, ancora una volta, si è vestito di biancoceleste. Ieri sera è andato in scena 'Lazio 1915 amore e guerra', uno spettacolo dedicato alla squadra dell'epoca, tenendo viva l'...

The Voice - Cristina Scabbia : «Una chitarra distorta non è rumore» : Con le blind audition in chiusura, la musica, suonata e pensata talent e coach assieme, sta per prendersi finalmente l’intera scena di The Voice of Italy. Questo anche nelle parole che si possono scambiare con i nuovi giudici, che ormai hanno spezzato il ghiaccio con il palco del talent Rai. Tra loro, Cristina Scabbia è quella che più meritava questo primo approfondimento: la voce dei Lacuna Coil, nell’anno in cui la band celebra due ...