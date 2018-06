“Una ferita…” Carlo Conti dice addio a L’Eredità | poi le parole struggenti per Frizzi

caffeinamagazine

: L'addio di Carlo Conti all' #leredita»: «Ho condotto con una ferita nel cuore» - MarioManca : L'addio di Carlo Conti all' #leredita»: «Ho condotto con una ferita nel cuore» - L'Eredità, Carlo Conti chiude ricordando Fabrizio Frizzi: «E' stato veramente difficile, ho condotto con una ferita…

(Di lunedì 4 giugno 2018) L’estate è alle porte e, come ogni anno, in estate chiudono numerosi programmi televisivi. Una pausa è necessaria a conduttori e autori per ricaricare le batteri e tornare pieni di energia a settembre. Domenica 3 giugno, per esempio, è andata in onda l’ultima puntata de. Una stagione molto difficile quella del quiz di Raiuno che tutti ricorderanno come la stagione durante la quale è venuto a mancare il conduttore. Fabrizioè morto il 26 marzo per un’emorragia cerebrale ed è stato sostituito dall’amico e collega. Già nell’ottobre del 2017,, mentre registrava una puntata de, ebbe un malore che lo tenne lontano dallo schermo per diversi mesi. Anche in quell’occasione, a sostituirlo fu. Per il conduttore toscano non è stato facile prendere il posto dell’amico: il dolore per lui è stato immenso e la sofferenza non lo ha mai ...