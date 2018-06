Una demo di Unity 5 propone la celebre scena del T-Rex di Jurassic Park

Al Nazareno Una riflessione con gli studiosi : Martina lancia un seminario per la "risposta democratica alle destre" : Maurizio Martina riparte da un seminario di studio. Si terrà martedì 4 giugno l'incontro organizzato dal Partito Democratico, un "momento di riflessione e studio", con intellettuali e mondo della cultura. Il titolo del seminario è "Populismi, nuove destre e la risposta democratica" e si svolgerà alle 10.30 presso la sede dei dem.Un lungo elenco di ospiti, tra analisti, storici, politici o ex politici. Come Guido ...

Wreckfest : il demolition derby di THQ Nordic ha Una data di uscita per PC : THQ Nordic ha rivelato che il suo demolition derby, Wreckfest, sarà ufficialmente lanciato su PC a partire dal 14 giugno, dopo un lungo periodo su Steam Early Access (Next Car Game).Come riporta Gamingbolt, il team responsabile dello sviluppo di Wreckfest è Bugbear Entertainment, che ha una certa esperienza per titoli racing, avendo nel suo portfolio giochi come Ridge Racer Unbounded e Flatout 1 & 2. I giocatori console dovranno attendere un ...

A tutte le forze della sinistra e del campo democratico : è tempo di Una nuova proposta : La crisi istituzionale davanti a cui ci troviamo affonda le radici nella crisi del sistema politico e ancor di più in quella economica che ha minato profondamente la coesione sociale e che oggi mette in discussione la tenuta stessa della nostra democrazia.La precarietà e l'aumento smisurato della povertà e delle disuguaglianze hanno alimentato insicurezze e paure che oggi costituiscono la base sociale del consenso con cui la ...

Il peculiare survival horror Beware si mostra in Una demo : Pronti a mettervi al volante in una nebbiosa notte per affrontare tutte le vostre paure? Il survival horror Beware, che è allo stesso tempo un gioco di guida, può essere finalmente provato grazie a una demo, disponibile nella pagina del gioco sulla piattaforma IndieDB.In Beware saremo al volante di un'automobile in una notte particolarmente buia e nebbiosa, incontrando sul nostro cammino dei figuri non proprio amichevoli. Come segnala ...

Pomeriggio 5 - Luigi Di Maio vs Mattarella : 'E' Una questione di democrazia' Video : In data 28 maggio 2018, è avvenuta la messa in onda della nuova diretta di 'Pomeriggio 5' che ha visto il leader del 'Movimento 5 Stelle', Luigi Di Maio, aprirsi circa la sua richiesta di impeachment avanzata a carico di Sergio Mattarella a to del veto espresso da quest'ultimo sul conto di Paolo Savona, il nome proposto come Ministro dell'Economia. Di Maio e gli applausi scroscianti del pubblico di Pomeriggio 5: ''I ministri li scelgono gli ...

La "Scuola di gomme" sarà demolita. Così si distrugge Una speranza : Vi sono volti e storie che ti rimangono impressi nella mente e nel cuore. E' questo, credo, la cosa più bella, preziosa che ti rimane dopo un bel po' di anni da inviato di guerra. Penso a questo oggi, alla notizia che in Terrasanta non c'è spazio per una scuola che è stata per tanto tempo il simbolo di una speranza, un investimento sul futuro per tanti bambini che in quella "scuola di gomme" hanno iniziato un percorso di ...

Così muore Una democrazia? - : Così muore una democrazia? Mario Ricciardi per www.rivistailmulino.it Dal profilo pubblico di Conte a me pare si possa ipotizzare una certa abilità di movimento nel mondo che si muove ai confini tra accademia e pubblica amministrazione, e la possibilità di rischiare la propria credibilità mettendosi a disposizione di un progetto politico dai contorni indefiniti e ...

Droga al Gf15 - Barbara D'Urso annuncia indagini. Ma Endemol ha già Una posizione chiara : Barbara D'Urso torna sulla segnalzione di Striscia la Notizia secondo la quale all'interno della Casa del Grande Fratello sarebbe stata introdotta la cocaina . Già durante la prima serata di martedì ...

Zone Of The Enders The 2nd Runner Mars : in arrivo Una demo per Playstation VR : Sony Interactive Entertainment e Konami hanno annunciato (tramite un post sul PlayStaion Blog) che presto sarà disponibile una demo per Zone Of The Enders: The 2nd Runner, riedizione del secondo capitolo della famosa saga a tema mech ideata da Hideo Kojima. Come riporta gamingbolt, questa versione di prova supporterà i 4K nativi, offrirà un sistema di controllo alternativo adatto a un pubblico esperto e sarà compatibile con Playstation VR. Il ...

L'Italia come Weimar : così muore Una democrazia liberale : Programma M5s Lega, per il politologo Grasse “l’Italia sta diventando più sicura di sé” Berlino, 21 mag - (Agenzia Nova) - In una lunga intervista rilasciata al quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il politologo Alexander Grasse fa il punto delle trattative tra Movimento 5 stelle e

Governo - Paolo Becchi : 'Scegliamo chi comanda lanciando Una monetina - è più democratico' : ... in fondo, un dettaglio poi non è: a chi spetta cominciare? Di Maio, dalla sua, può rivendicare il risultato elettorale, il suo rappresentare la forza politica più votata dai cittadini; dall' altra ...