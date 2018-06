Un posto al Sole | paura per ‘Otello’ | Lucio Allocca colpito da infarto

Un posto al sole : paura per Otello - l’attore Lucio Allocca colpito da infarto : Nella notte tra sabato 2 giugno e domenica 3 giugno, presso la sua abituazione sita nel quartiere napoletano del Vomero, l’attore e regista Lucio Allocca si è sentito male. L’interprete di Otello in Un posto al sole, 74enne, ha infatti avuto un infarto ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, da dove è stato dichiarato fuori pericolo già nella stessa mattinata, dopo essere stato operato. A darne la notizia è ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 4 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 4 giugno 2018: Elena (Valentina Pace) vuole sempre più denunciare Enriquez (Rodolfo Corsato), ma non sarà per niente facile… Dopo l’intervento di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), la situazione ai Cantieri diventa ancora più turbolenta… Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano) tentano di interrompere la protesta e salvare le imprese dal fallimento, ...