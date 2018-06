Un Palco per Tutti il 6 giugno al Contestaccio di Roma

Katy Perry a Bologna : il kolossal pop - il ragazzino che gioca a basket sul Palco - la bandiera italiana : Arrivo al palasport - all'Unipol Arena di Casalecchio sabato sera, unica data italiana - sul saluto di Tove Styrke, chiedo venia per il ritardo ma la risposta del pubblico al suo «ciao» mi fa pensare ...

JOHNNY DEPP È MALATO?/ Foto choc pubblicata da una fan : e se fosse dimagrito per "esigenze di Palcoscenico"? : JOHNNY DEPP è MALATO? Foto choc pubblicata da una fan: l’attore hollywodiano è apparso magrissimo e irriconoscibile a San Pietroburgo dopo un'immagine pubblicata su Instagram(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 19:48:00 GMT)

Fan lancia il telefono sul Palco di Jovanotti - il videoselfie è imperdibile : Questa è una di quelle storie che se fossero accadute prima dell'era social e dei telefonini forse nessuno ci avrebbe creduto. Oggi però la prova c'è ed è il video di uno smartphone lanciato sul palco ...

Lily Allen e la foto hard sul Palco : «Perfettamente depilata - da lì sono usciti tre umani» : Un utente ha pubblicato un suo scatto decisamente hard , lei ha risposto senza vergogna, retwittandolo: parliamo della cantante Lily Allen , che è tornata sui media ieri per ciò che è successo sul suo ...

Caduta sul Palco per Bono Vox durante il concerto degli U2 : Inciampo decisamente antipatico – è proprio il caso di dirlo – per Bono Vox, il carismatico leader della band irlandese U2. Il cantante è infatti scivolato durante la performance e s’è ritrovato steso per terra quasi senza sapere come. Ma niente paura: s’è rialzato come se niente fosse e ha continuato il concerto tranquillamente. Lo scivolone di Bono Vox (e il suo aplomb) Lo scenario è quello dello United Center di ...

Bono Vox - cade dal Palco/ Video - incidente per il frontman degli U2 durante concerto a Chicago : Bono Vox, cade dal palco: Video. incidente per il frontman degli U2 durante concerto a Chicago, tappa dell'Experience + Innocence Tour della band irlandese. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:30:00 GMT)

Isernia - sul Palco dell'auditorium 'Un'orchestra per Pino Daniele' : Sono felice di aver portato a casa mia, a poco, quello che ritengo essere uno degli spettacoli più originali, belli e anche fruibili poiché è uno spettacolo dedicato a un pubblico che va da zero a 99 ...

Bono Vox cade dal Palco - paura per il leader degli U2 in concerto a Chicago (video) : Bono Vox cade dal palco durante il concerto a Chicago. Un grosso spavento, quindi, per il frontman degli U2, che tenevano una tappa dell’Experience + Innocence Tour 2018 La caduta è stata la conseguenza di una leggerezza. L’artista si stava infatti spostando sulla passerella centrale nel corso della prima canzone, per poi ritrovarsi nel vuoto senza accorgersi che il tratto di palco era concluso. Bono è quindi precipitato nel vuoto, ...

Elezioni a Rosolini - la partita per il sindaco si gioca sul Palco : domani 3 comizi : Di Rosolini di formazione politica socialista, avrà dalla sua parte la lista del sindaco che porta il nome del candidato, Servire Rosolini e la Lega con Salvini per Rosolini. Giochi tutti aperti a 22 ...

Pd - la delegata sbotta sul Palco : “Parlate di ‘periferia’ - ma chi vi ha mai visto? Me ne vado - al congresso non mi chiamate” : “Io ora me ne vado. Consegno la delega al presidente. Ma noi dovremo fare un congresso e se stiamo messi cosi’ come stiamo messi oggi, non me chiamate”. Non le manda a dire Pina Cocci, delegata del Pd di Tor Bella Monaca, dal palco dell’assemblea Pd all’hotel Ergife di Roma. Il suo e’ tra gli interventi piu’ duri. “Da la’- dice indicando la platea- io sentivo le truppe camellate. Veniteci nei ...

La malattia e il corpo che si sfalda : la lotta di Phil Collins per stare sul Palco : A febbraio scorso finì in cella per una sola ora. Tanto bastò a scatenare i media di mezzo mondo. Per una stupidaggine, un inciampo, un errore burocratico che lo vide in bloccato e in arresto all'...

L’opera teatrale “I fuori sede” da’ voce ai malati di cancro : giovani pazienti oncologici per la prima volta su un Palcoscenico : Utilizzare il teatro per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti irrinunciabili degli oltre tre milioni di pazienti oncologici italiani. E, al tempo stesso, dare voce a chi è stato colpito da questa malattia: testimoniarne la forza, il dolore e l’energia vitale necessaria per affrontarla. Sono questi i due principali obiettivi che si prefigge L’opera teatrale I fuori sede: la prima dedicata ai giovani alle prese con l’esperienza del ...

Eurovision Song Contest 2018/ Finale - diretta : incursione sul Palco - lacrime per SuRie. Vincitore e scaletta : Eurovision Song Contest 2018, diretta Finale 12 maggio: grande attesa per Ermal Meta e Fabrizio Moro. La scaletta, i Paesi in gara e il meccanismo di voto.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:10:00 GMT)

Università - studenti di colore allontanati dal Palco alla cerimonia per il diploma : polemica in Florida. Rettore costretto a scusarsi : Il video è stato girato durante la cerimonia di proclamazione di laurea all’Università della Florida: studenti di colore mentre salgono sul palco per ricevere il diploma e mentre festeggiano vengono allontanati a forza da un docente. Dopo la diffusione del video, molti hanno accusato il campus universitario di comportamento palesemente discriminatorio. Il Rettore dell’Università Kent Fuch si è scusato pubblicamente, condannando lo ...