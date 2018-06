Un nuovo trailer mostra le caratteristiche e il mondo di gioco di Warhammer 40 | 000

Underworld Ascendant arriva a settembre. Il nuovo gameplay trailer mostra l'interattività dell'esperienza di gioco : Da oggi sono disponibili un nuovo trailer di gameplay e una nuova serie di immagini di Underworld Ascendant, il primo grande titolo di OtherSide Entertainment, lo studio di sviluppo indipendente fondato da vere e proprie leggende dell'industria dei videogiochi come Paul Neurath (Ultima Underworld, Thief) e Warren Spector (Deus Ex, Epic Mickey). Il trailer, pubblicato oggi, rivela la finestra di lancio di Underworld Ascendant:Pubblicato da 505 ...

Wolfenstein 2 : nuovo trailer per la versione Nintendo Switch. : Wolfenstein 2: The New Colossus , seguito dell'acclamato Wolfenstein: The New Order sarà pubblicato su Nintendo Switch il mese prossimo.Per questa occasione Bethesda e Nintendo hanno rilasciato un trailer che, come riporta Gamingbolt servirà da riassunto dei fatti avvenuti nel primo capitolo con protagonista William Joseph "B.J." Blazkowicz.Wolfenstein 2: The New Colossus è uno spratutto in prima persona. Il gioco utilizza un sistema di salute ...

L'action racing Steel Rats si mostra nel nuovo Story Trailer : Tate Multimedia ha pubblicato oggi un nuovo Trailer per Steel Rats, L'action racing 2,5D in cui in sella a una fiammante moto dovremo superare decine e decine di letali robot invasori.Come riporta VG24/7 il Trailer si concentra sulla storia del gioco ma include allo stesso tempo alcune sequenze di gameplay inedite, grazie alle quali possiamo ammirare in anticipo l'azione proposta dal titolo. Facciamo inoltre la conoscenza dei personaggi, James, ...

Fallout 76 ufficialmente annunciato/ Video trailer : il seguito di New Vegas - un’espansione o un nuovo gioco? : Fallout 76 ufficialmente annunciato, Video trailer: il seguito di New Vegas, un’espansione o un nuovo gioco? E' fermento in rete dopo il filmato pubblicato dai ragazzi di Bethesda(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:41:00 GMT)

I combattimenti e il mondo di One Piece : World Seeker si mostrano in un nuovo trailer : Oggi Bandai Namco Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer dedicato al suo nuovo gioco di avventura open-World One Piece: World Seeker, già provato in anteprima per voi.Prima di tutto, come segnala Dualshockers, possiamo vedere il mondo aperto di Jail Island, che farà da cornice per il titolo. Sull'isola coesistono una varietà di culture, con ambienti molto diversi come città con grattacieli, quartieri commerciali e una base navale con ...

Il nuovo trailer di Street Fighter V : Arcade Edition ci presenta Cody Travers : Cody è tornato in Street Fighter V: Arcade Edition, come parte del Season 3 character pass e Capcom ha pubblicato un nuovo trailer che introduce il combattente.Come riporta Dualshockers, il nostro eroe ha scontato il suo tempo in prigione ed ora è il sindaco di Metro City. Ciò non significa che non sia pronto a combattere.Cody è stato introdotto per la prima volta come uno degli eroi di Final Fight originale e ha debuttato nella serie Street ...

Strange Angel : nuovo trailer per la serie prodotta da Ridley Scott : Scienza, sesso ed esoterismo nel nuovo trailer di Strange Angel, la serie prodotta da Ridley Scott in arrivo il 14 giugno su CBS All Access.

ONRUSH : il nuovo trailer ci presenta le varie modalità di gioco : Codemasters & Koch Media hanno pubblicato oggi un nuovo trailer che si concentra sulle modalità di gioco di ONRUSH, l'action, arcade, combat racer che arriverà su PlayStation 4 ed Xbox One il 5 Giugno 2018. Il filmato mostra tutte le modalità di gioco: Countdown, Lockdown, Switch e Overdrive.Disponibile ora per il pre-order, con la ONRSUH DAY ONE EDITION otterrai il 'Vortex' buggy creato per differenziarti dalla mischia. ONRUSH verrà ...

Le atmosfere lovecraftiane di The Sinking City in un nuovo imperdibile trailer : "Puoi sentire quella voce nella testa che diventa sempre più forte? Sono io. Questa non è l'ultima volta che parleremo". Questa la frase che accompagna il nuovo trailer di The Sinking City, interessante progetto di Frogwares, software house ucraina che negli ultimi anni si è fatta conoscere soprattutto per i videogiochi ambientati nell'universo di Sherlock Holmes.Il titolo è per molti versi ancora avvolto nel mistero ma sappiamo con certezza che ...

«La stanza delle meraviglie» : il trailer del nuovo film di Todd Haynes in anteprima : Ben (Oakes Fegley) e Rose (Millicent Simmonds da giovane/Julianne Moore da grande) sono due bambini di epoche diverse che segretamente desiderano una vita diversa dalla propria. Ben cerca il padre che non ha mai conosciuto, Rose sogna una misteriosa attrice di cui raccoglie foto e notizie nel suo album. Quando Ben scopre in casa un indizio sconcertante e Rose legge un allettante titolo sul giornale, i due ragazzini partono alla ricerca di quello ...

Battlefield V - presentato ufficialmente il nuovo capitolo – TRAILER : Indietro 24 maggio 2018 2018-05-24T10:50:44+00:00 ROMA – La Seconda Guerra Mondiale come non era mai stata raccontata. Electronic Arts e Dice tornano all’epoca in cui tutto ha avuto inizio con Battlefield V. Il nuovo titolo della saga rivoluziona l’esperienza di gioco con una straordinaria veste grafica e una narrazione senza precedenti. Battlefield V calerà il […] L'articolo Battlefield V, presentato ufficialmente il nuovo capitolo – ...

Nessuno provi a fermare The Rock! Ecco il nuovo trailer di Skyscraper - anche in italiano - Best Movie : Durante un viaggio in Cina, però, si troverà intrappolato nel più alto edificio del mondo assieme alla propria famiglia; va anche tutto benissimo, peccato solo che in giro ci siano dei ...

Valkyria Chronicles 4 : nuovo trailer e Premium Edition in prenotazione : Attenzione, Squadra E a rapporto! Conosci la tua squadra (e le loro rispettive classi e motivazioni) nel Nuovo Squad Trailer di Valkyria Chronicles 4, che ha come protagonisti il leader indiscusso, Claude Wallace, il geniale inventore Riley Miller e il coraggioso cane da salvataggio Ragnarok. Unisciti alla Squadra E dei Ranger Corps in Valkyria Chronicles 4; questo autunno intense battaglie, amari tempeste di neve e storie di sacrifici ti ...

Mowgli - il trailer del nuovo film dal Libro della giungla : Dimenticate le allegre atmosfere de Il Libro della giungla targato Disney, film classico d’animazione del 1967, ma anche la sua versione in live-action del 2016. Perché Mowgli, il nuovo adattamento in carne ossa del romanzo culto di Rudyard Kipling, sembra essere una storia decisamente più cupa e drammatica. In queste ore è uscito il primo trailer della pellicola girata da Andy Serkis, l’attore divenuto famoso per i ruoli in Cgi come ...