Un fan ricrea Dark Souls in un videogioco Lego

(Di lunedì 4 giugno 2018) La serie di videogiochiha toccato tantissime ambientazioni in circa 15 anni di storia del franchise su console e PC, e chissà se qualcuno avesse mai fantasticato su un possibile incontro tra i famosi mattoncini e, l'action rpg di Bandai Namco recentemente tornato sugli scaffali in salsa remastered il mese scorso.L'utente Reddit MythicMarty ha fantasticato su questo argomento forse più del dovuto, si è rimboccato le maniche e hato alcune ambientazioni del celebreinWorlds, il titolo sandbox che permette ai giocatori di costruire pressoché qualsiasi cosa con l'unico limite della propria fantasia.Il frutto del lavoro di MythicMarty è un lungo video di oltre 5 minuti in cui il protagonista ci fa fare una passeggiata nel Firelink Shrine (o Santuario del Legame del Fuoco), il rinomato hub centrale del primo capitolo della serie. Il Santuario ...