Ultimo | «La gente è stufa delle canzoni create a tavolino»

gqitalia

: *** della Serie 'DIVULGATE GENTE' ... Grazie ???? *** Sabato 9 giugno 2018, ore 17,30: Ultimo Appuntamento per poter… - PsicologaVomero : *** della Serie 'DIVULGATE GENTE' ... Grazie ???? *** Sabato 9 giugno 2018, ore 17,30: Ultimo Appuntamento per poter… - PsicologaVomero : *** della Serie 'DIVULGATE GENTE' ... Grazie ???? *** Sabato 9 giugno 2018, ore 17,30: Ultimo Appuntamento per poter… - PsicologaVomero : *** della Serie 'DIVULGATE GENTE' ... Grazie ???? *** Sabato 9 giugno 2018, ore 17,30: Ultimo Appuntamento per poter… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) È da poco uscito il suosingolo e videoclip, Poesia senza veli. Nel frattempo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, romano, classe 1996, vincitore a Sanremo 2018 nella categoria giovani con Il balloincertezze, ha appena finito di portare i brani dell’album Peter Pan in un primo tour così ricco di sold out da richiedere anche l’aggiunta di una data, a Milano. Il prossimo passo in un anno denso di soddisfazioni è a novembre, quando dai club passerà ai palazzetti con due concerti: il 2 a Roma, PalaLottomatica, dove ha già fatto un ‘test’ nel 2017 aprendo il live di Fabrizio Moro; il 4 a Milano, Mediolanum Forum. Ma prima, un’‘regalo’, la ciliegina su una torta che era stata servita a febbraio, quando al festival della canzone italiana il giovane cantautore aveva ricevuto il premio Lunezia “per le parole in ...