UlisseFest | a Rimini il festival dei grandi viaggiatori

(Di lunedì 4 giugno 2018) Si parlerà di cammini, viaggi slow o estremi tra montagne, mari e ghiacciai, viaggi in bicicletta, scrittura di viaggio, viaggi in solitaria o in compagnia, durante reading, proiezioni cinematografiche, ma anche concerti, spettacoli: in tutto 60 incontri con 120 ospiti in tre giorni. Accadrà all’Ulisse Fest, ildi viaggio di Lonely Planet, che dall’8 al 10 giugno sarà a, nel cuore dell’Emilia Romagna che la stessa Lonely Planet ha appena eletto prima meta di viaggio in Europa di quest’anno. LEGGI ANCHELe 10 mete da scoprire in Europa secondo Lonely Planet Il tema di quest’anno è Al di là del mare, inteso come invito ad allargare i propri orizzonti, a comprendere a fondo il viaggio dei migranti che al di là del mare cercano la vita, ma anche un omaggio allaromana e rinascimentale che oltre alle spiagge che l’hanno resa capitale ...