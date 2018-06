UCI Cinemas ultimo appuntamento con “Il Lago dei Cigni”

romadailynews

(Di lunedì 4 giugno 2018) Martedì 12 giugno alle 20:15 negli UCIsi conclude la stagione 2017-2018 della Royal Opera House di Londra, distribuita al cinema da Nexo Digital. Una stagione trasmessa in diretta satellitare dal prestigioso teatro londinese e composta da 12 titoli d’eccellenza. L’sarà con Ildei Cigni, il primo balletto musicato da Cajkovskij in una nuova produzione con integrazioni coreografiche dell’artista residente Liam Scarlett. Pur rimanendo fedele al lavoro di Petipa e Ivanov, Scarlett guarderà con occhi nuovi la messa in scena di questo balletto classico, avvalendosi del contributo dello scenografo John Macfarlane, col quale collabora da tempo. La trama è nota: mentre è a caccia, il principe Siegfried si imbatte in un gruppo di cigni. Quando uno di loro si trasforma in una bella fanciulla, Odette, Siegfried ne è affascinato. Ma la giovane è vittima di un ...