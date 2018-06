: Buttafuori ucciso a Bologna, preso l'assassino dopo 20 anni - Nutizieri : Buttafuori ucciso a Bologna, preso l'assassino dopo 20 anni - NotizieIN : Ucciso a Bologna nel 1999, risolto caso -

La polizia diha arrestato un 59enne, presunto killer di Valeriano Poli, un buttafuori bolognese19 anni fa sotto casa con otto colpi di pistola. L'arrestato è un bolognese. Un altro è indagato per favoreggiamento. La soluzione delè arrivata grazie alle nuove tecniche d'indagine. In particolare all'"Analysis of virtual evidence", il cosiddetto "teatro virtuale, una tecnica di comparazione tridimensionale. Per gli investigatori consente di costruire un "quadro indiziario grave e preciso" a carico del sospettato.(Di lunedì 4 giugno 2018)