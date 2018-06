Uccide la moglie e si toglie la vita nel Bresciano

Brescia : Uccide la moglie a coltellate e poi si toglie la vita (2) : (AdnKronos) – A scoprire l’accaduto il figlio della coppia, un giovane che vive in un comune vicino a Ome. Non ricevendo notizie dei genitori da un paio di giorni, si è insospettito e ha provato a chiamare i datori di lavoro della madre. Questi hanno confermato che la donna non si era presentata al lavoro, così ha deciso di raggiungere l’abitazione della coppia per verificare che cosa stesse succedendo.L’appartamento ...

Brescia : Uccide la moglie a coltellate e poi si toglie la vita : Milano, 4 giu. (AdnKronos) – Ha ucciso la moglie accoltellandola più volte, poi ha rivolto l’arma contro di sé e si è tolto la vita. E’ accaduto a Ome, comune del Bresciano, a una coppia di origine romena.Secondo le prime ricostruzioni, sembra che tra i due, 50 anni lei, 57 lui, non ci fossero particolari problemi. Entrambi si erano trasferiti in Italia circa 8 anni fa. La donna da tempo lavorava come badante. ...

Uccide la moglie a coltellate davanti al figlio - il bimbo di 5 anni sotto choc : «Sì - è stato papà - l?ho visto» : «Sì, è stato papà, l?ho visto». Parole forti soprattutto se pronunciate da un bimbo di 5 anni. Ha assistito all'omicidio della mamma Fjoralba Nonaj...

