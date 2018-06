Tutte le novità di iOS 12 | iPhone compatibili | cosa cambierà e uscita a quando

WWDC 2018 - Tutte le novità Apple per iOS e Mac - La diretta : Da San Jose, in California, l'appuntamento annuale con gli aggiornamenti e le nuove piattaforme della Mela

WWDC 2018 - Tutte le novità Apple per iOS e Mac : In diretta da San Jose l'appuntamento annuale con gli aggiornamenti e le nuove piattaforme della Mela

Da Sense8 a Glow : Tutte le novità in arrivo su Netflix : Grandi novità in arrivo su Netflix per il mese di giugno 2018: ecco tutte le serie che vedremo sulla piattaforma on demand di intrattenimento Se con l’arrivo dell’estate i palinsesti televisivi cominciano a puntare su repliche e poche interessanti novità, non vale lo stesso ragionamento per la piattaforma on demand di intrattenimento online. Di chi parliamo? Naturalmente di Netflix, la piattaforma on demand dei record che ha in serbo ...

Non si vedono più i canali Mediaset Premium HD e Canale 5 HD : Tutte le novità per le frequenze : A che frequenza sono disponibili i canali Mediaset Premium HD e soprattutto come mai non si vede più Canale 5 HD da ieri 1 giugno? Nelle scorse ore sono state rese operative delle modifiche importanti per le reti su menzionate e molti affezionati spettatori sono letteralmente andati nel panico per l'impossibilità di ritrovare la loro rete preferita. Cerchiamo dunque di fare chiarezza su entrambe le vicende. Come primo aspetto, i canali ...

Alfa Romeo : svelate ufficialmente Tutte le novità fino al 2022 [FOTO] : Tra le novità del piano industriale troveremo la nuova super car 6C e la GTV a cui si aggiungeranno due SUV inediti Oggi, in occasione del “Capital Markets Day” di FCA, il CEO di Alfa Romeo, Tim Kuniskis, ha svelato il nuovo piano industriale della Casa del Biscione da qui fino al 2022. Il Costruttore di Arese abbandonerà gradualmente le motorizzazioni diesel per abbracciare la strada dell’elettrificazione. Tra le novità più succulenti ...

Fca - ecco il piano industriale 2018-2022. Tutte le novità marchio per marchio : Sergio marchionne risponderà alle domande di giornalisti e analisti finanziari solo alla fine della giornata dedicata alla presentazione del nuovo piano industriale 2018-2022 di FCA: il suo intervento avverrà a borse chiuse, per evitare indesiderate ripercussioni sul titolo (che stamane viaggiava verso i massimi storici). Tuttavia, una prima risposta marchionne l’ha già data col suo abbigliamento: stamane il manager italocanadese ha aperto i ...

Amazon Prime Video - Tutte le novità del mese di giugno : Un mese di giugno pieno denso di attività per la piattaforma di Amazon Prime Video, pronta ad arricchire il suo catalogo. Le serie tv sono in prima posizione, alcune sono conosciute già nell"ambiente dei veri addicted, altre si apprestano a debuttare in piattaforma per la prima volta. Ma andiamo con ordine.Dal primo giugno arrivano in esclusiva la quinta stagione di Vikings e la sesta di Teen Wolf, e con un episodio a settimana dal prossimo 25 ...

Assassin’s Creed Odyssey E’ Ufficiale! Scopri Tutte Le Novità : Ufficiale, Ubisoft annuncia Assassin’s Creed Odyssey! Ecco Tutte le Novità di Assassin’s Creed Odyssey. Assassin’s Creed Odyssey Ubisoft, nel corso della notte, ha ufficialmente annunciato Assassin’s Creed Odyssey. Le voci degli scorsi giorni sono dunque state confermate: ci sarà un nuovo capitolo di Assassin’s Creed e sarà ambientato in Grecia! Si parte dunque alla volta della Grecia, con […]

Deodoranti : Tutte le novità e quali scegliere : Ne esistono moltissimi, tutti con caratteristiche differenti e che promettono freschezza e comfort per ore e ore. Ma nel mare magnum di Deodoranti, quali scegliere? Ve ne consigliamo alcuni che ci hanno convinti e vi spieghiamo il perché. Con OSSIDO DI MAGNESIO: 4 volte più assorbente del talco, è l’ingrediente nuovo che si trova nel Deodorante 48H La Roche-Posay (10,70 euro). Neutralizza gli odori, contrasta l’umidità, senza sali di ...

MIUI 10 : Ecco Tutte Le Novità : MIUI 10 ufficiale: sempre più AI, migliore multitasking, modalità alla guida e smart home. Ecco Tutte le Novità dell’interfaccia MIUI 10 per gli smartphone Xiaomi. Scopriamo la nuova MIUI 10: più moderna, veloce e ricca di AI MIUI 10 Come ampiamente previsto, nella mattina di oggi è stata presentata anche la nuova interfaccia MIUI 10 per gli smartphone […]

Tutte le novità dell’aggiornamento iOS 11.4 del 29 aprile in azione da iPhone X a iPhone 5S : L'aggiornamento iOS 11.4 è stato appena rilasciato in questa serata del 29 maggio su iPhone X, iPhoen 8, iPhone 7, iPhone 6S, SE, 6 e 5S. Quali sono le novità ufficiali introdotte su vecchi e nuovi melafonini con il download (a dire la verità) neanche troppo corposo di 281,1 MB? Il primo punro di forza dell'ultima fatica software di Cupertino riguarda AirPlay 2. Ora, grazie alla rinnovata funzione, sarà possibile controllare l'impianto audio ...

Master of Photography 3 - Tutte le novità del talent tv dedicato alla fotografia : Da stasera su Sky Arte HD e Sky Uno HD alle ore 21.15, in contemporanea con Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, torna, con la sua terza stagione, Master of Photography. Ancora una volta concorrenti provenienti da vari paesi, fotografi professionisti ma anche amatoriali con la voglia di mettersi in gioco per dimostrare quanto valgono, si confronteranno in una serie di sfide in varie location europee (da Roma a Berlino, da Napoli a Monaco). ...

Mercati finanziari - legge Fornero e altro : Tutte le novità Cottarelli : Già commissario alla spendig rewiew del governo Letta, l'economista Carlo Cottarelli incaricato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella di formare il nuovo governo ha già messo a punto alcune linee guida per quanto riguarda molte delle questioni considerate già da tempo "bollenti" dal popolo italiano: ovvero pensioni, tasse e legge di bilancio. E' proprio quest'ultima il primissimo punto su cui Cottarelli vorrebbe lavorare, presentandola fin da ...

Torna Riminiwellness : Tutte le novità sportive - di benessere e food : Affermatosi tra i corsi leader nel mondo, presentE in 90 paesi, LES MILLS BARRE arriva in fiera con un allenamento di 30 minuti ispirato alla danza classica che permette di tonificare il corpo con ...