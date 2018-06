Tumori | speranza di ‘jolly’ contro più forme | lo studio di un italiano negli Usa

meteoweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) “Oggi la priorità è studiare idei pazienti in maniera approfondita, in modo da capire per ogni singolo tumore qual è l’opzione migliore”. E’ il punto di partenza per spingere in avanti le potenzialità della medicina di precisione secondo Antonio Iavarone, scienziato tricolore in forze alla Columbia University di New York. Un esempio di questa attività di analisi suiè unodi fase II presentato in una sessione orale al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (Asco), in corso fino a domani a Chicago. Il lavoro riporta alcuni risultati ottenuti con un maxi programma del National Cancer Institute statunitense che si chiama ‘Match’, cioè analisi molecolare per la scelta delle terapie. Si tratta di un trial nel quale ai pazienti viene assegnato un trattamento basato sui cambiamenti genetici trovati nei loro ...