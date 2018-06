Tumore all’ovaio in fase avanzata | la chemioterapia è la prima opzione

Il killer silenzioso : giornata contro il Tumore all’ovaio “Your voice has power” : Ci sono passata in prima persona, il tumore all’ovaio arriva silenzioso e quando te ne accorgi nel 50% dei casi è troppo tardi: al mondo sono state colpite da questa patologia grave ben 230mila donne l’anno e di queste circa 150mila non ce l’hanno fatta. Un killer aggressivo e troppo spesso letale proprio perché nell’80% dei casi la diagnosi viene fatta quando ormai è troppo tardi. Non ci si salva con il Pep-Test. In ...