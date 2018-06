Tumore al seno | chemio evitabile nel 70% dei casi con un test

Cancro al seno - chemio evitabile nel 70% dei casi di Tumore più frequente con test genetico : La chemio dopo l’intervento potrebbe essere evitabile per il 70% delle donne colpite dalla forma di tumore al seno più frequente, se si utilizzasse un test su 21 geni. È la conclusione di un maxi studio Usa di fase III, presentato a Chicago al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) nella sessione plenaria più importante. Il lavoro ha arruolato 10.273 donne con il tipo più comune di Cancro al seno, cioè con recettori ...

Curare il Tumore del seno con una terapia chemio-free : E’ possibile Curare il tumore del seno con una terapia chemio-free. Si può in due terzi dei casi per le

Tumore al seno iniziale : chemio evitabile nel 70% dei casi : Nel 70% dei casi di Tumore del seno iniziale la chemioterapia può essere evitata con un test basato su 21 geni: il risultato si deve alla ricerca “Tailorx” condotta su 10.273 donne con la forma più comune della malattia, con recettori ormonali positivi e Her2-negativo. La scoperta è stata presentata in occasione del congresso dell’Asco, e “avrà un impatto immediato, risparmiando a migliaia di donne gli effetti collaterali ...

Tumore al seno : terapia più corta efficace come quella standard - ma con meno effetti collaterali : Tempi più brevi, ma stesa efficacia: nelle donne con un Tumore al seno allo stadio iniziale del tipo Her2 positivo, circa il 15% delle pazienti, la terapia prevista con l’anticorpo trastuzumab ‘accorciata’ a soli sei mesi di somministrazione ha dimostrato di avere la stessa efficacia della medesima terapia somministrata per il periodo ritenuto fino ad oggi standard di 12 mesi, ma con molti meno effetti collaterali a partire da ...

?Tumore al seno : è calabrese il primo chirurgo in Italia a utilizzare una nuova rete a matrice per la cura del cancro : Il primo utilizzo in Italia di una innovativa matrice (fra quelle in commercio) a rete acellulare di collagene di derivazione cutanea fetale bovina nella ricostruzione mammaria porta la firma di un calabrese. Si tratta del chirurgo senologo-oncologo Domenico Gerbasi, originario di Spezzano Albanese (nel cosentino) e attuale coordinatore della Breast Unit Bergamo Est (www.seonologiabergamoest.it) con sede presso l’ospedale “Bolognini” di ...

Herbalife Nutrition di corsa contro il Tumore al seno : è Partner della Race for the Cure di Bari : Dal 25 al 27 maggio si svolgerà la 12° edizione della Race for the Cure di Bari. E anche quest’anno, fra i sostenitori della più importante manifestazione contro i tumori al seno in Italia, ci sarà Herbalife Nutrition. Un evento dedicato alla salute, allo sport e al benessere che a partire dal 25 maggio colorerà di rosa la città e che terminerà il 27 maggio con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km; 3 giorni per sensibilizzare sulla ...

Tumore al seno - lotta e prevenzione : a Roma 72mila persone per “Race for the cure” : Ben 72mila persone hanno partecipato alla corsa “Race for the cure“, la manifestazione per la lotta al Tumore al seno partita stamattina dal Circo Massimo e snodatasi per 5 km di percorso. “La prevenzione è fondamentale per ridurre la pericolosità del Tumore al seno. Le donne dai 40 anni in su dovrebbero sottoporsi a una mammografia una volta l’anno. Gli esami strumentali permettono di avere una diagnosi prima che il ...

Tumore al seno : progetto per parrucche gratis alle donne operate : Restituire femminilita’ alle donne per aiutarle nella battaglia contro il cancro al seno. Parte da questo presupposto il progetto “Smack”, dell’associazione Underforty Women Breast Care onlus, che ha scelto di essere ancora una volta al fianco delle pazienti che ogni giorno affrontano la battaglia della malattia. Venerdi’ prossimo, alla sede del Sugc Campania (ore 11), l’associazione Underforty terra’ ...

Overwatch - il Tumore al seno si combatte (anche) con i videogiochi : L’iniziativa charity lanciata da Blizzard, colosso americano dei videogiochi, a supporto della ricerca contro il cancro al seno ha raccolto 10 milioni di dollari. Un milione al giorno per 10 giorni per almeno 660mila persone. E non è ancora finita, perché il termine ultimo per partecipare all’iniziativa è il 21 maggio. Ma di cosa si tratta? Blizzard ha realizzato una speciale skin – ovvero un “vestito” digitale – per una delle eroine del ...

Tumore seno : a Roma Race for the Cure - inaugurato Villaggio Salute : Roma, 17 mag. , askanews, È stato inaugurato questa mattina il Villaggio della Salute Race for the Cure, che darà il via alla quattro giorni dedicata alla Salute, allo sport e al benessere per la ...