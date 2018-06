Tumore al polmone | l’olfatto dei cani per una diagnosi precoce

Tumore del polmone - aumentano i pazienti che beneficiano dell’immunoterapia : Sempre più pazienti colpiti da Tumore del polmone in stadio avanzato potranno beneficiare dell’immunoterapia in prima linea, grazie agli ottimi risultati ottenuti con pembrolizumab sia in monoterapia che in combinazione con la chemioterapia, in entrambe le istologie (squamosa e non squamosa). È quanto dimostrano gli studi di fase III con pembrolizumab, KEYNOTE-042 e KEYNOTE-407, presentati al 54° Congresso dell’American Society of Clinical ...

Tumore del polmone / Ecco la spia nel sangue che può portare a una diagnosi precoce : Tumore del polmone, Ecco la spia nel sangue che può portare a una diagnosi precoce in grado di salvare la vita. Troppo spesso la patologia viene scoperta in fase avanzata quando è tardi.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 11:20:00 GMT)

Tumore del polmone : biopsia liquida per scoprirlo in fase precoce : Un semplice test del sangue, la cosiddetta biopsia liquida, si è dimostrata uno strumento potenziale per individuare il Tumore del polmone ad uno stadio iniziale. Un report iniziale del grande studio in atto, CCGA (Circulating Cell Free Genome Atlas), ha infatti fornito un’evidenza preliminare del fatto che un test del sangue può essere capace di scoprire il cancro al polmone nella fase iniziale. Si tratta di uno dei primi studi che ...

Il Policlinico di Milano all’avanguardia nella gestione multidisciplinare del Tumore al polmone : Un approccio multidisciplinare e multi-patologia per garantire una corretta gestione del tumore al polmone. È quanto accade al Policlinico di Milano, struttura d’avanguardia nel trattamento di questa neoplasia. L’ospedale gestisce oltre 500 casi di tumore al polmone l’anno di cui 200 chirurgici, e tutti gli iter per la diagnosi e l’impostazione della terapia si realizzano entro 1 mese dalla prima visita, che si può ottenere in soli 7 giorni. Il ...

Tumore AL POLMONE / La cura senza chemioterapia - Federico Capuzzo : "Risultati positivi" : TUMORE al POLMONE, il 40% dei pazienti si potrà curare senza chemioterapia con una immunoterapia personalizzata. Un test fotografa quelle che sono le mutazioni del cancro.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 23:17:00 GMT)

Tumore al polmone - “verso trattamento chemio free per 40% dei pazienti grazie all’immunoterapia” : È una delle frontiere della medicina moderna: agire non solo direttamente sul Tumore o sulle sue cause, ma sul sistema immunitario, addestrandolo e potenziandolo con interventi mirati e, il più possibile, personalizzati. Gli esperti definiscono immunoterapia questa innovativa strategia. Ed è una prospettiva, in tempi brevi, curare il Tumore al polmone senza la chemioterapia. Potrebbe diventare realtà – come riporta l’Ansa – per ...

Tumore al polmone : la targhet therapy triplica la sopravvivenza : E’ una delle terapie a bersaglio molecolare che negli ultimi anni la ricerca ha messo in campo per la lotta a uno dei tumori più difficili che gli oncologi si trovano a fronteggiare, un ‘big killer’ responsabile ogni anno di oltre 1,6 milioni di morti nel mondo: il cancro del polmone, la cui tipologia non a piccole cellule (Nsclc) rappresenta circa l’85% dei casi. Per l’inibitore Alk di seconda generazione alectinib ...

Segni e sintomi del Tumore del polmone : che cosa riferire al medico per una diagnosi precoce : Il tumore del polmone, benché spesso difficilmente sintomatico all’esordio, presenta alcuni segnali d’allarme legati in prima battuta alla sua modalità di crescita. I tumori a crescita endoluminale [1] possono aggettare all’interno del lume bronchiale e pertanto spesso ostruiscono i bronchi, impedendo una corretta ventilazione del parenchima polmonare a valle. I sintomi legati a questa crescita sono di carattere respiratorio: tosse e affanno i ...

Red Canzian su Facebook : "Sono stato operato per un Tumore al polmone - ora sto bene" : "Ho avuto un tumore, mi hanno operato, adesso sto bene", è la confessione di Red Canzian, storico bassista dei Pooh. L'artista si confida con i suoi fan su Facebook dopo un periodo vissuto con un segreto: quella macchia sul polmone vista dai medici durante una Tac e poi la paura e il timore non farcela. Di non presentarci all'apertura del tour del maggio a Padova. Fino alla gioia per l'operazione in ospedale a Treviso."Affamato di vita"La ...

