Tumore al colon-retto | ecco le 20 eccellenze in Italia

Tumore del colon : validato un test capire l’evoluzione della malattia : Napoli al vertice della ricerca contro il Tumore del colon. L’Istituto Nazionale Tumori “Pascale” del capoluogo partenopeo ha contribuito in maniera decisiva alla validazione internazionale di un nuovo test, l’immunoscore, per la classificazione del cancro del colon, che nel 2017 in Italia ha fatto registrare 37.500 nuovi casi. Lo studio ha coinvolto un consorzio di 14 centri di 13 Paesi, sotto l’egida della Società dell’immunoterapia contro il ...

Le cure per il Tumore metastatico del colon-retto : localizzazione del Tumore ed età avanzata : Continua la serie di interviste a Carmelo Pozzo, professore di oncologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, sul tumore metastatico del colon-retto. È questa una delle neoplasie più frequenti, ma è anche prevenibile, guaribile, se diagnosticata precocemente e, comunque, curabile con gli approcci più moderni. Per prevenirla si raccomanda di aderire ai programmi di screening. Quando il tumore è già presente, con i trattamenti ...

A Campus Bio-Medico di Roma congresso su chirurgia Tumore colon : “TaTME in Rome e’ il primo congresso italiano sulla Transanal Total Mesorectal Excision (escissione totale del mesoretto per via transanale). I pionieri a livello internazionale di questa tecnica e i principali esperti italiani di chirurgia del tumore del colon si riuniscono a Roma il 3 e 4 maggio all’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma per condividere le piu’ aggiornate conoscenze su un intervento che riscuote ...

Tumore del colon-retto : diagnosi e terapia : Secondo i dati AIRTUM, il cancro del colon-retto (CRC) si trova tra gli uomini al terzo posto per incidenza, preceduto da quello di prostata e polmone, tra le donne al secondo posto, preceduto dal cancro alla mammella (in entrambi i casi rappresenta il 13% di tutti i nuovi tumori) [1]. Rappresenta la neoplasia al secondo posto per mortalità (10% nei maschi, 12% nelle femmine). L’incremento della diffusione dei fattori di rischio, l’aumento ...

Roma - al Campus Bio-Medico il congresso sulla chirurgia per il Tumore al colon : ... in collegamento diretto con l'aula congressuale, con la possibilità da parte dei partecipanti di interagire con gli operatori, e in streaming mondiale sul canale tematico web AIS Channel, che ...