Trieste | tutti assolti i poliziotti coinvolti nel caso Alina

Trieste - principio di incendio alla materna Kamillo Kromo : evacuati tutti i bimbi : Tanta paura ma nessun ferito per il rogo partito da una lavatrice nel vano caldaia. Il merito va a tre dipendenti della struttura che hanno spento le fiamme con l'estintore prima che si propagassero

Meteo : a Trieste domenica di sole - tutti al mare : Oggi domenica di sole con temperature poco al di sotto dei 20°C a Trieste: decine di persone hanno raggiunto il litorale e la pineta, a Barcola, sulla strada per il Castello di Miramare. Da questa mattina numerose persone hanno voluto prendere il sole in costume da bagno. Alcuni hanno anche sfidato l’acqua fredda e hanno fatto un tuffo per celebrare la bella giornata primaverile. L'articolo Meteo: a Trieste domenica di sole, tutti al mare ...