romadailynews

: Trenta: Primo giorno da Ministro e #compleanno: Stamani è arrivata a Palazzo Baracchini, in… - romadailynews : Trenta: Primo giorno da Ministro e #compleanno: Stamani è arrivata a Palazzo Baracchini, in… - rinoteodoro : Alleggerite le fasce di orario. leggete l'ordinanza!!!!!! - paradisoa1 : RT @paradisoa1: Si,si,anche io sarei arrivata con aria da collegiale a Manderley. Però al primo sgarro la Signora Danvers avrebbe avuto due… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Roma – Ci sono giorni speciali e quelli doppiamente speciali. E oggi undoppiamente speciale è stato quello di Elisabetta. Infatti è stato ildi lavoro al dicastero della Difesa per il neo. Ma non solo. Stamani è arrivata a Palazzo Baracchini, in via XX Settembre neldel suo. Tra le altre cose, infatti, oltre che l’inizio del suo mandato ministeriale lafesteggia oggi anche i suoi 51 anni. Ha ricevuto per l’occasione un mazzo di fiori. L'articolodaproviene da RomaDailyNews.