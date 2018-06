Trenta | primo giorno alla Difesa | il neo ministro dispone il trasferimento del marito

Trenta : Primo giorno da Ministro e compleanno : Roma – Ci sono giorni speciali e quelli doppiamente speciali. E oggi un giorno doppiamente speciale è stato quello di Elisabetta Trenta. Infatti è stato il Primo giorno di lavoro al dicastero della Difesa per il neo Ministro. Ma non solo. Stamani è arrivata a Palazzo Baracchini, in via XX Settembre nel giorno del suo compleanno. Tra le altre cose, infatti, oltre che l’inizio del suo mandato ministeriale la Trenta festeggia oggi anche ...