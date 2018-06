Tredici 3 ci sarà? Katherine Langford in lacrime conferma il suo addio | “È stato il mio

optimaitalia

(Di lunedì 4 giugno 2018) Se3 ci, Hannah Baker non apparirà più. Neanche attraverso visioni di Clay o flashback dei suoi amici. Nel corso di un panel dedicato a Netflix, l'attricehato ciò che in parte aveva dichiarato la scorsa settimana, ovvero il suonei panni della protagonista nella serie di successo del servizio streaming on demand.Tuttavia, al momento non si hanno indicazioni su una possibile terza stagione. Secondo lo showrunner Brian Yorkey, tutto dipenderà da e se Netflix avrà intenzione di proseguire con il suo show.ha ricevuto numerose polemiche in passato, e anche dopo la pubblicazione della seconda stagione. Alcuni utenti ne hanno criticato l'uso smisurato della violenza e la rappresentazione grafica di uno stupro nel finale.Yorkey ha comunque spiegato cosa gli piacerebbe raccontare in3.“Credo che le tematiche siano, in ...