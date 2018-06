Tre giorni di musica al Primavera sound

Napoli ricorda Troisi e la Smorfia : Tre giorni di eventi in piazza del Plebiscito : 'Finalmente siamo riusciti a fare qualcosa a cui pensavamo da tempo e che ci chiedevano in tantissimi da anni'. Lello Arena e Enzo Decaro confermano dal tavolo di Fabio Fazio, su Rai 1, la tre giorni ...

NBA Global Camp 2018 : sono 40 i giocatori che parteciperanno alla Tre giorni trevigiana : L’evento dedicato ai migliori prospetti non risiedenti negli Stati Uniti si terrà a Treviso dal 2 al 5 giugno La National Basketball Association (NBA) ha annunciato i 40 giocatori che parteciperanno all’NBA Global Camp 2018. L’atteso appuntamento si terrà presso il Centro sportivo “La Ghirada” di Treviso dal 2 al 5 giugno, ed ha l’obiettivo di individuare i migliori prospetti non risiedenti negli Stati Uniti da eleggere al draft. Davanti agli ...

Diritti tv - Mediapro dà Tre giorni alla Lega per il dietrofront : Tre giorni di tempo per revocare con effetto immediato la risoluzione del contratto altrimenti si procederà per vie Legali , art. 700 cpc, . Mediapro nella lettera inviata alla Lega non fa sconti a ...

Notte Rosa 2018 - Tre giorni con i vip della musica. Ecco il programma : Rimini, 1 giugno 2018 " Quest'anno non sarà facile decidere a quale evento partecipare. La Notte Rosa 2018 , infatti, è un concentrato di spettacoli, divertimenti e grande musica. Nomi come Alvaro Soler , Annalisa , Nina Zilli e Giusy Ferreri animeranno il fine settimana che va dal 6 all'8 luglio in tutta la Romagna e nel nord delle ...

Passeggero non si lava da giorni : l'aereo è cosTretto all'atterraggio d'emergenza : Atterraggio di emergenza per il volo Transavia HV5666 dalle Canarie ad Amsterdam. Ma all'origine della manovra, stando a quanto raccontato dal sito airlive.net, non c'è un guasto o una situazione di emergenza, bensì il cattivo odore di un Passeggero che, a quanto pare, non si lavava da giorni.A segnalare il "problema" sono stati gli altri passeggeri, ai quali la puzza aveva addirittura causato nausea e conati di vomito, tanto da ...

Giornalisti : torna Lampedu’amore - Tre giorni in ricordo di Cristiana Matano : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) – Manca poco più di un mese alla terza edizione di ‘Lampedus’amore’, il premio Giornalistico internazionale Cristiana Matano dedicato alla giornalista mancata prematuramente l’8 luglio 2015 e organizzato dall’associazione Occhiblu onlus, fondata dal marito Filippo Mulè, dalla figlia Marta e e dalla sorella Monica. Come ogni anno, Lampedusa, l’isola del cuore in cui Cristiana, ...

Giornalisti : torna Lampedu’amore - Tre giorni in ricordo di Cristiana Matano (2) : (AdnKronos) – Ad aprire la manifestazione sarà ‘Lampedusa Way’, spettacolo teatrale (in collaborazione con il Teatro Biondo) interpretato da Maddalena Crippa e Graziano Piazza, terza parte della ‘Trilogia del naufragio’della regista Lina Prosa. E ci sarà anche lo sport intrecciato all’impegno con l’arrivo a Lampedusa di Giorgio Minisini e Manila Flamini, coppia mista di nuoto sincronizzato, campione del ...

Giornalisti : torna Lampedu'amore - Tre giorni in ricordo di Cristiana Matano (2) : (AdnKronos) - Ad aprire la manifestazione sarà 'Lampedusa Way', spettacolo teatrale (in collaborazione con il Teatro Biondo) interpretato da Maddalena Crippa e Graziano Piazza, terza parte della 'Trilogia del naufragio'della regista Lina Prosa. E ci sarà anche lo sport intrecciato all’impegno con l’

Xtreme Days Festival - a Sacile Tre giorni dedicati agli sport estremi : Le discipline previste dal Festival sono 20 Tra le più spettacolari c'è il Freestyle Motocross con il team Daboot, noto a livello internazionale, e i cui spettacoli quest'anno saranno accompagnati ...

Sciopero comparto Treni - le date ed i giorni interessati a giugno 2018 Video : Si avvicina l'estate e le opportunita' di viaggio o di vacanza si moltiplicano con l'arrivo della bella stagione. Purtroppo, è possibile incappare in alcune giornate di Sciopero dei treni che potrebbero condizionare i vostri spostamenti a giugno 2018. In questo articolo proveremo a segnalarvi le date ed i giorni da tenere sotto controllo, magari anche prima di prenotare il vostro biglietto del treno. Che giorno ci sara' lo Sciopero del comparto ...

ICE TO MEET YOU " In piazza Gramsci Tre giorni dedicati al gelato ECCO IL PROGRAMMA : ...maestri gelatieri accompagneranno i visitatori alla scoperta del fantastico mondo del gelato all'italiana e in quella cultura del made in Italy che lo rende uno dei prodotti più apprezzati al mondo. ...

Filippo Tortu / Diretta 100 metri sTreaming video e tv : giorni speciali - tra il Papa e Mennea (Golden Gala) : Filippo Tortu, Diretta 100 metri Golden Gala 2018 streaming video e tv con l'azzurro: Gara di altissimo livello a Roma con la speranza azzurra (oggi 31 maggio)(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:47:00 GMT)