Travolta da un treno e umiliata dalla selfie di un imbecille

: Piacenza, si fa un #selfie davanti a una donna travolta da un treno mentre viene soccorsa sui binari. La Polfer lo… - RaiNews : Piacenza, si fa un #selfie davanti a una donna travolta da un treno mentre viene soccorsa sui binari. La Polfer lo… - gira_marco : RT @il_toki: Retuitta anche tu se questo compatriota che si fa un selfie davanti a una donna travolta da un treno, ti fa vergognare di esse… - AmanteGeneroso : RT @il_toki: Retuitta anche tu se questo compatriota che si fa un selfie davanti a una donna travolta da un treno, ti fa vergognare di esse… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Cosa fate non appena il cameriere appoggia il vostro piatto sul tavolo? Siamo sinceri, ormai prima allungare la mano per prendere la forchetta, il primo pensiero va al cellulare perché è “doveroso” scattare una foto per far sapere agli amici (e anche agli sconosciuti) cosa stiamo facendo. Posto, quindi sono. Scatto, instagrammo, condivido: non esiste più una sola occasione che non venga vissuta in maniera pubblica, alla ricerca dellaperfetto che riesca a fare il pieno di like. Ma cosa siamo disposti a fare per diventare i re dei social per un giorno? Lo scorso aprile una coppia di Lecce, concentrata nella realizzazione di una, non si è resa conto che il passeggino con a bordo il figlio era caduto nelle acque del Porto Vecchio. I genitori hanno continuato a cercare la posa più trendy mentre un passante ha salvato la vita del piccolo. I social, a quanto pare, sono riusciti ...