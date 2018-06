Trap – Pezzaioli vince l’oro nell’edizione 2018 del campionato regionale delle Società

sportfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) Ald’oro nell’edizionedel. Titoli individuali per Borlini, Brambati, Mazzocchi, L. Ferrari, Pozzi e Poli Ennesimo grande successo, con in pedana 521 tiratori in rappresentanza di 22 sodalizi lombardi, per ildi Fossa Olimpicadisputatosi domenica 3 giugno sulle pedane internazionali del Concaverde di Lonato del Garda. In palio, sulle distanza dei 75 piattelli, oltre agli scudetti lombardi, anche i “pass” per le finali tricolore die i titoli individuali per gli Eccellenza, Prima, Lady, Junior e Para, sia sitting (SG-U/SG-S) che standing (SG-L). Una gara vissuta intensamente da tutte le compagini in corsa per un posto al sole con duelli serrati fino alle ultimissima battute, alcuni eclatanti colpi di scena dove, un solo piattello ha, ancora una volta, fatto la ...