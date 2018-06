Tra il sindaco e il governatore scambio di scuse dopo le scintille sulla sanità

"Zero - per me è zero" Ed è scontro Tra Salvini e il sindaco di Riace : Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, famoso per le sue politche pro-migranti manda un messaggio a Matteo Salvini replicando ad un video, probabilmente della campagna elettorale, in cui il neo-ministro degli Interni lo definiva uno "zero": "È vero che appartengo alla classe degli ultimi, praticamente zero. In tutti questi anni abbiamo unito le nostre debolezze con tanti altri disperati di ogni parte del mondo. Abbiamo condiviso un sogno di una ...

'La nosTra famiglia non esiste' - il sindaco Zinno risponde al ministro Fontana : 'Dopo 24 ore dal giuramento del Governo apprendo che la nostra famiglia caro Michele non esiste'. Inizia così lo sfogo del primo cittadino Pd Giorgio Zinno, primo sindaco gay d'Italia a sposarsi, alla ...

AmminisTrative 2018 : l'identikit dei sei candidati per diventare sindaco di Seregno : Appuntamento lunedì 4 giugno al teatro Santa Valeria per il Faccia a Faccia del Cittadino tra i candidati sindaco per Seregno. In corsa sono sei: ecco l'identikit. Appuntamento lunedì 4 giugno al ...

Montegiorgio. Ultimi giorni da sindaco di Armando Benedetti - ecco il bilancio di 10 anni di amminisTrazione : "Agito sempre con coscienza - ... : Tra i fiori all'occhiello il lavoro sul Teatro Alaleona , 'che con piccoli accorgimenti abbiamo reso accessibile e vivibile proponendo fin dal primo anno stagioni di prosa, di musica e di spettacoli ...

Lorenzo Fontana alla Famiglia : ex vicesindaco di Verona - è lo sTratega di Salvini : ... con l'elezione di Federico Sboarina a primo cittadino di Verona, è stato nominato vicesindaco, con le deleghe alle politiche per la casa, relazioni internazionali, fondi Ue, veronesi nel mondo, ...

Elezioni amminisTrative ME2018 : la visione di Pino Falzea - assessore designato da Bramanti sindaco - - su economia e impresa : ... finalizzato a valutare insieme le azioni da porre in essere per rilanciare il comparto produttivo messinese, rilanciare l'economia, creare nuove opportunità di lavoro'. 'Noi pensiamo ad esempio, ma ...

Rider - il sindaco Merola : ‘Boicottate aziende che sfruttano’. I fattorini : ‘Costringiamo a firmare conTratto chi non l’ha fatto’ : “Boicottate Deliveroo, Foodora e company.”. Nel giorno della firma della prima carta dei diritti dei Riders, voluta dal Comune di Bologna per tutelare i ciclofattorini, il sindaco Virginio Merola attacca i colossi della consegna del cibo a domicilio che hanno disertato la firma della carta, in tutto cinque su sette. In realtà ad aderire al documento che introduce alcuni diritti-base come l’equo compenso orario,il diritto di non scendere in ...

2 giugno : Padova - da prefetto e sindaco Costituzione a studenti italiani e sTranieri : Padova, 31 mag. (AdnKronos) - Sabato 2 giugno avranno luogo le celebrazioni del 72° Anniversario di fondazione della Repubblica Italiana. La cerimonia istituzionale a Padova avrà inizio alle ore 10 in Piazza dei Signori con la rassegna e gli onori militari ai reparti schierati, l’Alzabandiera, la le

AutosTrada Siracusa-Gela - presa di posizione del Sindaco di Ispica : Trasformare l'Autostrada in una maestosa incompiuta sarebbe uno scempio per il territorio. Muraglie si schiera a fianco dei lavoratori

Sardegna - in 5 Comuni nessuno vuol fare il sindaco : “Politiche cenTraliste non danno fondi e poteri - ma solo responsabilità” : Nessun aspirante sindaco, nessun fermento per la chiusura delle liste, né per l’apertura dei seggi il prossimo 10 giugno. Per Austis, micro comune del Nuorese – 819 abitanti all’anagrafe, quasi al centro geografico della Sardegna – per la seconda volta in municipio arriverà il commissario straordinario. L’appuntamento con le urne è rinviato – forse – al 2019. Succede lo stesso in altri quattro centri dell’interno dell’Isola: ...

Elezioni amminisTrative ME2018 : sui Servizi Sociali - ecco l'intervento di Cateno De Luca - candidato a sindaco per Palazzo Zanca - : Importante poi promuovere e sostenere il mondo dell'associazionismo che a vario titolo si occupa di sociale, valorizzandone l'apporto e definendo forme stabili di confronto e di partecipazione'. '...