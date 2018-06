Tourist Trophy | tremendo incidente in Supersport | perde la vita il 26enne Adam Lyon

sportfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) Dopo la morte di Dan Kneen, il TT 2018 piange il decesso di un altro pilota: si tratta delPrima è toccato a Dan Kneen, scomparso nel corso delle prove delall’Isola di Man, adesso ère laa causa nella stessa competizione. Con un comunicato apparso sul proprio sito, l’ACU ha reso noto il decesso delnato a Helensburgh, avvenuta in seguito ad unavvenuto all’altezza del 28esimo miglio dello Snaeffell Mountain Course. Prima partecipazione per il britannico al TT 2018, qualificatosi per Gara 1 con il 24esimo tempo. Una notizia terribile che getta ancora una volta nello sconforto il mondo delle due ruote, costretto a piangere due piloti nel giro di pochi giorni. LEGGI ANCHE >>>, un’altra tragedia sconvolge il mondo delle moto: Dan Kneen muore dopo un terribile ...