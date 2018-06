Tour de France 2018 | rivoluzione da ciclocross! Si partirà in griglia | tappa in montagna

Tour de France 2018 - quali italiani parteciperanno? Vincenzo Nibali per la vittoria - Gianni Moscon gregario di Froome - incognita Fabio Aru : Manca poco più di un mese all’inizio del Tour de France 2018 che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea. La corsa a tappe più prestigiosa del mondo si preannuncia altamente spettacolare con un parterre di lusso e con praticamente tutti i big pronti a darsi battaglia per la conquista della medaglia gialla: Chris Froome, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Mikael Landa, Romain Bardet, Tom Dumoulin e ovviamente anche Vincenzo Nibali. Sarà lo ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : due miglioramenti per vincere il Tour de France Video : Quattro anni dopo lo spettacolare trionfo dell'edizione 2014, Vincenzo Nibali è pronto a tornare in piena corsa per la maglia gialla [Video]del Tour de France. Il fuoriclasse del Team Bahrain-Merida ha ripreso oggi a correre con l'inizio del Giro del Delfinato, la gara che lo aiutera' a rifinire la sua condizione. Nibali avra' una settimana di corsa, durante la quale sara' anche chiamato ad affrontare quattro tappe di montagna molto dure, per ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : due miglioramenti per vincere il Tour de France : Quattro anni dopo lo spettacolare trionfo dell'edizione 2014, Vincenzo Nibali è pronto a tornare in piena corsa per la maglia gialla del Tour de France. Il fuoriclasse del Team Bahrain-Merida ha ripreso oggi a correre con l'inizio del Giro del Delfinato, la gara che lo aiuterà a rifinire la sua condizione. Nibali avrà una settimana di corsa, durante la quale sarà anche chiamato ad affrontare quattro tappe di montagna molto dure, per progredire e ...

Giro del Delfinato - Kwiatkowski vince il crono prologo ma c’è un Moscon super per l’Italia. Bene anche Nibali - che antipasto per un Tour de France pazzesco! : Giro del Delfinato, tanta Italia nel crono-prologo di oggi a Valence: terzo Moscon, Bene Nibali alla pari con tutti gli altri big Il polacco Michal Kwiatkowski ha vinto oggi pomeriggio il crono-prologo del Giro del Delfinato, 6.6 km sulle strade di Valence. Il corridore del Team Sky ha coperto la distanza in 7’25”, precedendo di appena un secondo l’olandese Jos Van Emden della LottoNL-Jumbo e di tre secondi l’azzurro e ...

Tour de France : i corridori italiani al via : Saranno quasi interamente accentrate su Vincenzo Nibali le attenzioni e le speranze italiane al prossimo Tour de France. Il fuoriclasse siciliano ha messo nel mirino la Grande Boucle tra i massimi obiettivi stagionali e sarà tra i grandi favoriti per la vittoria finale. Il ciclismo italiano avrà anche qualche speranza di centrare dei risultati di tappa, ma molti degli azzurri al via saranno chiamati principalmente ad un ruolo di gregariato, come ...

Vincenzo Nibali e l’operazione Tour de France : perdere un chilo e avere più potenza. Lo Squalo avrà quattro biciclette - da oggi il Delfinato : Scatta l’operazione Tour de France in casa Vincenzo Nibali. Lo Squalo incomincia la lunga marcia che lo condurrà in Vandea dove il 7 luglio scatterà la Grande Boucle: l’obiettivo è puntato già da tempo sulla corsa a tappe più prestigiosa, il sogno è quello di bissare l’apoteosi del 2014 quando riportò la maglia gialla in Italia dopo 16 anni dai numeri di Marco Pantani. La missione sarà molto complicata e servirà una grandissima ...

La sentenza sul caso Chris Froome non arriverà prima del Tour de France. Il britannico al via della Grande Boucle : sarà gradito? : Il caso salbutamolo che coinvolge Chris Froome potrebbe non concludersi prima del Tour de France che scatterà il 7 luglio dalla Vandea. Queste sono le ultime novità riguardo alla non negatività a questa sostanza riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna: il britannico, che settimana scorsa ha conquistato il Giro d’Italia, si deve difendere dalle accuse e dovrà presentarsi di fronte al Tribunale Antidoping ma ancora non si conosce ...

Giro del Delfinato 2018 : Vincenzo Nibali per ritrovare il ritmo gara. Parte l’operazione Tour de France : Inizia l’operazione Tour de France. Vincenzo Nibali ha nel mirino la Grande Boucle, si sta preparando meticolosamente all’evento clou della stagione (insieme ai Mondiali di Innsbruck) e vuole farsi trovare pronto per le tre settimane in terra transalpina. Per presentarsi al top della forma, lo Squalo ha effettuato un lungo periodo di allenamento in altura e oggi prenderà Parte al Giro del Delfinato, piccola corsa a tappe che si ...

Tour de France 2018 : Froome e il Team Sky con le maglie del progetto Ocean Rescue : Una causa perorata anche dal fresco detentore della Tripla Corona, Chris Froome: "E' fantastico che il Team partecipi a una causa così tanto importante, una causa che ha un grande impatto sul mondo ...

FOTO – Tour de France 2018 : maglia speciale per il Team Sky. “Un mare da salvare” : Cambio di divisa per il Team Sky in vista dell’attesissimo Tour de France 2018. La compagine di Chris Froome, sicuramente una delle favorite per la conquista della maglia Gialla finale, ha aderito alla campagna Sky Ocean Rescue (in Italia chiamata “Un mare da salvare“). Un messaggio sociale, per, come scritto da Spaziociclismo, sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo l’utilizzo della plastica non riciclata da tutti gli imballaggi, in ...

Criterium del Delfinato – La Bahrain Merida pronta alla corsa francese pensando al Tour : La Bahrain Merida pronta per il Criterium del Delfinato 2018: la squadra di Vincenzo Nibali si prepara al Tour de France La 70ª edizione del Criterium del Delfinato inizierà con un prologo di 6.6km attraverso le strade di Valence, il 3 giugno. Dopo un lungo, duro lavoro nelle strade dell’Alvernia-Rodano-Alpi, la gara terminerà il 10 giugno a Saint-Gervais Mont-Blanc. La Bahrain Merida, per la corsa francese, schiererà Arashiro, Cortina, ...

Ciclismo - Froome non ha dubbi : “Giro d’Italia? E’ più facile vincere il Tour de France” : Invitato presso la redazione di Sky Sport, Chris Froome ha parlato del Giro d’Italia appena vinto, sottolineando come sia più semplice trionfare al Tour Sono i giorni del trionfo per Chris Froome, che si gode la vittoria al Giro d’Italia e nel frattempo si prepara per il Tour de France, che scatterà il prossimo 7 luglio. Il corridore britannico si è presentato oggi presso la redazione di Sky Sport Italia, tornando a parlare della ...

Ciclismo - Chris Froome : “Vincere il Giro d’Italia è stato molto difficile. Forse per me è più semplice il Tour de France” : Autore di una tripletta storica (Tour de France, Vuelta a España e Giro d’Italia), che lo ha portato ancor di più nell’Olimpo del pedale, insieme a due mostri sacri come Bernard Hinault ed Eddy Merckx, Chris Froome inizia a comprendere la portata della sua impresa, intervistato da Sky Sport 24. “Sto realizzando quanto sono riuscito a fare: aver vinto la Corsa Rosa ed ottenuto il successo dei tre Giri più importanti è ...

Giro del Delfinato 2018 : torna in gara Vincenzo Nibali! Comincia l’avvicinamento verso il Tour de France : Si avvicina l’estate e arriva il momento più caldo per l’annata ciclistica: fari puntati ovviamente sull’edizione numero 105 del Tour de France. Percorso davvero molto vario e interessante quello per la Grande Boucle di quest’anno, che scatterà il 7 luglio da Noirmoutier-en-l’Île. Attesissimo, tra i papabili alla Maglia Gialla di Parigi, anche il nostro Vincenzo Nibali. L’azzurro già nel 2014 è riuscito nel ...